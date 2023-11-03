«Незаметно приехал в Беларусь, сделал доверенность и уехал обратно в безопасность» 2 3.11.2023, 10:30

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Как эмигранты продают недвижимость в Беларуси.

С принятием указа Лукашенко «О порядке выдачи документов и совершения действий» белорусы за границей ограничены в возможностях распоряжаться своим имуществом. Продать жилье или автомобиль теперь можно только лично или по доверенности, оформленной в Беларуси. Раньше для этого подходили и доверенности, оформленные за рубежом.

MOST узнал у белорусов, живущих за границей, как они выходят из ситуации. Все имена героев в тексте изменены.

«Успела подарить квартиру дедушке»

Анне, которая сейчас живет в Литве, повезло. Буквально за пару месяцев до подписания указа ей удалось решить вопрос продажи своей трехкомнатной квартиры в центре Минске. Она успела переоформить квартиру на дедушку, который сейчас занимается ее продажей.

— Доли в квартире были поделены между мной и мамой, она тоже живет за границей. Сначала по доверенности она подарила свою долю мне. После этого я смогла оформить доверенность, чтобы подарить целую квартиру дедушке. И сейчас дедушка занимается вопросом продажи.

Когда удастся ее продать, никто не знает. Но деньги я буду получать частями: примерно по 10 тысяч евро — столько можно вывозить из Беларуси без декларирования. Потом я обязана буду объясниться перед литовским государством, откуда у меня такие суммы. Но этот вопрос уже решен — деньги будут заверены как подарок от родственника.

«В ближайшие 2,5 года делать со всем этим ничего не буду»

У Антона в Могилеве остались трехкомнатная квартира, большая двухэтажная дача с баней, гараж стоимостью примерно 6-7 тыс. белорусских рублей, мотоцикл и легковой автомобиль. Общая стоимость всего движимого и недвижимого имущества он оценивает около 80 тыс. долларов. Но перед вынужденной эмиграцией Антон позаботился обо всем этом — оформил генеральную доверенность на близкого родственника сроком три года. Дополнительно этот родственник оформил еще одну доверенность на другого человека, чтобы «подстраховаться», если сам не сможет совершать сделки.

— Первая реакция после прочтения новости о новом указе была такой: «Какой я молодец и умница, что все это сделал». Но так такового плана действий у меня нет. Неизвестно, что делать со всей этой недвижимостью: продавать или ждать чуда. На данный момент я нахожусь в эмиграции меньше года, пока не могу с уверенностью сказать, что буду продавать все то, что есть в Беларуси.

Во-первых, я не уверен, что останусь жить в Польше, следовательно, зачем мне что-то продавать в Могилеве, если не планирую пока покупать что-то здесь? Во-вторых, у меня в запасе есть еще 2,5 года, пока действует доверенность. Быть может, за это время что-то изменится и у меня не будет необходимости в продаже. Вдруг мы все сможем вернуться обратно? Никто же не знает, что нас ждет в будущем. Проблема как раз в том, что сейчас у меня нет на руках четко прописанного плана, по которому я мог бы действовать. Однако если вдруг решу что-то покупать за границей, то за имеющиеся в запасе 2,5 года смогу это сделать, думаю, без особых сложностей.

«После указа пришлось через третью страну приехать в Беларусь, чтобы сделать доверенность»

Вадим, несмотря на риски своей безопасности, решил через третью страну приехать в Беларусь, быстро сделать доверенность и так же незаметно для силовиков уехать.

— Меня, конечно, очень сильно хотят увидеть в милиции, но уголовное дело в Беларуси не заведено. Так как я не был уголовно преследуемым, не был в розыске, насколько мне было известно, то решил рискнуть, — рассказывает Вадим. — Поэтому решил пойти на риск и приехать по такому маршруту: Казахстан — Россия — Беларусь. Когда быстро сделал все дела, по такому же маршруту выехал обратно. Благодаря отсутствию так таковой границы с Россией, мне кажется, силовики и не узнали, что я заезжал на пару дней.

Да, чтобы сделать доверенность и продать дом и квартиру, пришлось здорово рискнуть своей безопасностью, но это, полагаю, того стоило.

Деньги с продажи жилья в Беларуси можно выгодно вложить в недвижимость в Польше. Например, в пригороде Белостока можно купить двухкомнатную квартиру от застройщика M Development в квартале Aura Apartamenty за 270 тысяч злотых. Комплекс состоит из 58 квартир с балконами, парковочными местами, складскими помещениями и зелеными террасами для апартаментов на первом этаже.

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