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Без единого выстрела: Украина заставила 17 тысяч российских военных сбежать с фронта

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  • 3.11.2023, 10:35
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Без единого выстрела: Украина заставила 17 тысяч российских военных сбежать с фронта

Киев провел блестящую кампанию.

Благодаря точным информационным операциям, Украина вывела с поля боя около 17 тысяч российских военных, не произведя при этом ни одного выстрела. Такое заявление сделал председатель Командования специальных операций армии США генерал-лейтенант Джонатан Брага.

Об этом пишет Business Insider. В своем заявлении он отметил эффективное использование Украиной низкого морального состояния среди российских военных для проведения успешных медиа-кампаний.

«Мы поддерживали наших украинских партнеров. У вас есть 17 тыс. россиян, покинувших Украину. Это 17 тыс. солдат, которых вам не пришлось взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило оборонные механизмы (оккупантов. – Ред.)», – заявил Брага.

Упорство в распространении информационных сообщений стало важным инструментом для Украины, что убедило тысячи российских военных оставить свои позиции. Отмечается, что через активное использование социальных сетей, украинские военные и разведывательные службы получают подробную информацию о противнике, его технике и личном составе, что становится основой для эффективных ударов по отдельным военнослужащим и подрыву их боевого духа.

«На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения – это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника», – сказал Брага.

Есть множество примеров распространения низкого боевого духа среди российских военных, которые могут быть использованы украинскими операциями, и Кремль пытается противодействовать этому явлению. Среди этих примеров – жестокие методы РФ, такие как казни солдат, отказывающиеся выполнять приказы или отступающие, как это было в практике советских войск во время Второй мировой войны и другие.

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