Житель Гродно подавился куском мяса и умер

Житель Гродно подавился куском мяса и умер5
- 3.11.2023, 10:40
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Эксперты определили причину.
64-летнему мужчине из Гродно стало плохо, когда он ел, — он упал и умер.
Эксперты определили причину его смерти, сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз.
Было установлено, что смерть наступила от закрытия просвета дыхательных путей (механическая асфиксия) инородным телом — куском мяса. Также в крови умершего обнаружен этанол в высокой концентрации, которая соответствует тяжелому алкогольному отравлению.
«В течение года похожие единичные случаи фиксировались и в других районах Гродненской области. Как правило, основная часть умерших от механической асфиксии вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути находилась в состоянии сильной степени алкогольного опьянения», — рассказали эксперты.
При употреблении алкогольных напитков в больших количествах повышается риск механической асфиксии, поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта (так называемого глоточного рефлекса), что может привести к необратимым последствиям в любой момент.