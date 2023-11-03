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Житель Гродно подавился куском мяса и умер

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  • 3.11.2023, 10:40
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Житель Гродно подавился куском мяса и умер

Эксперты определили причину.

64-летнему мужчине из Гродно стало плохо, когда он ел, — он упал и умер.

Эксперты определили причину его смерти, сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз.

Было установлено, что смерть наступила от закрытия просвета дыхательных путей (механическая асфиксия) инородным телом — куском мяса. Также в крови умершего обнаружен этанол в высокой концентрации, которая соответствует тяжелому алкогольному отравлению.

«В течение года похожие единичные случаи фиксировались и в других районах Гродненской области. Как правило, основная часть умерших от механической асфиксии вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути находилась в состоянии сильной степени алкогольного опьянения», — рассказали эксперты.

При употреблении алкогольных напитков в больших количествах повышается риск механической асфиксии, поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта (так называемого глоточного рефлекса), что может привести к необратимым последствиям в любой момент.

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