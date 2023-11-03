Над ними смеется весь мир 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

3.11.2023, 10:48

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Вспомните выступления Небензи, Медведева, Захаровой и Пескова.

Глава Дагестана Сергей Меликов комментировал сегодня кадры захвата молодчиками аэропорта в Махачкале: «На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет. Ну над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам»

Нас коробит указание национальности, сразу перед глазами встают кадры из фильма «Пианист», где немецкий офицер обращается к главному герою, замечательно сыгранному Эдриеном Броуди. Можно было сказать «людей» - «искать людей». Даже в этом видна бестактность, грубость Меликова.

Но вот что касается сентенции, что «над нами же весь мир смеется» … Разве подобное когда-то останавливало российское начальство? Вспомните «боевых комаров» Небензи, выступления Медведева, Захаровой, Пескова, Нарышкина, Патрушева, депутатов.

Так что у российского начальства нет решительно никакого преимущества перед махачкалинскими молодчиками. Да и что за аргумент – смех мира? Отряхнулись и пошли дальше делать глупости.

«Ветер в харю, а я шпарю», - пел член «Единой России» Николай Расторгуев. Так было и есть.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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