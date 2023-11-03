«Обманули, что на территории Украины буду развозить еду» 3.11.2023, 11:03

Сдавшийся в плен ВСУ житель Светлогорска рассказал, как попал на фронт.

Максим Запека из Светлогорского района, воевавший в составе российских войск, рассказал о работе в Мариуполе, заключении контракта и обстоятельствах, при которых попал в плен.

Воевал 33-летний Запека в составе 150-й дивизии, 102-го полка, 3-го батальона, 9-й роты ВС РФ. В плен сдался в районе Бахмута Донецкой области.

Раньше у него были проблемы с законом. С 2012 по 2019 год его 13 раз привлекали за мелкие правонарушения, чаще всего за нахождение в пьяном виде, писал «Флагшток».

Интервью с Максимом Запекой опубликовал в своем телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По словам Максима, он родом из агрогородка Хутор Светлогорского района. До того, как попасть на войну, мужчина работал каменщиком в Беларуси, штукатуром-каменщиком в Мариуполе, сварщиком в Москве в фирме «Гормост».

Запека рассказал, что в Мариуполе он работал в январе—марте этого года: «Друзья из города Светлогорска предложили ехать на Украину, в город Мариуполь за деньги благоустраивать подъезды, восстанавливать город. Я согласился. Отработал там два месяца. Все было хорошо».

Сам Мариуполь, по словам мужчины, сильно пострадал: «От центра ничего не осталось. Многоэтажные дома рушат. Отстраивают все заново. <…> Местные жители плакали, что все так плохо. Местных много не было, но в домах жили люди».

После возвращения из Мариуполя Запека, по его словам, устроился «у себя в деревне животноводом». О том, когда и как попал на работу в Москву, мужчина не сообщает.

Как попал на войну

Мужчина утверждает, что во время его работы в «Гормосте» «на фирму пришла разнарядка, чтобы мы подписывали контракт». Таких набралось четыре человека. Контракт подписывали в Москве в областном военкомате.

«5 августа я был принят на воинскую службу Российской Федерации. Информация была: «Не бойтесь, сидите. Все будет хорошо». После подписания контракта я был в авангарде учебного полигона. Когда потом нас увезли на Новочеркасск, я узнал, что попадаю на территорию Украины. То, что мне обещали, ничего не будет», — рассказывает Запека.

Запека в качестве основной мотивации своего решения пойти воевать называет деньги:

«Мне нужны были деньги. Обманули в том, что я буду на территории Украины развозить еду. Сразу нас отправили вперед, как скот».

Мужчина рассказывает, что на первую свою зарплату он приобрел бронежилет, каску и «все необходимое».

«Нам выдали, но это было все непригодно. Все рвалось, теплого ничего не было. Каски сваливались с голов. Бронежилеты были слишком тяжелые», — уточняет Запека. В дальнейшем полученные деньги он переводил на карточку своему брату.

На вопрос, как родные относятся к тому, что он поехал воевать, Запека отвечает коротко:

«До****б я. Они сказали, что я такой». По словам мужчины, его брат узнал о заключении контракта только через месяц. «Он говорил, чтобы я возвращался, расторгал контракт, что мы как-то дадим советы. Но как я это сделаю?»

Как попал в плен

В плен Запека попал 22 октября. По словам мужчины, он в составе эвакуационной группы из пяти человека пошел эвакуировать раненого и поднести боекомплекты.

«Когда мы вышли, то отстали от группы. Нас было три человека. Когда мы увидели огни, то думали, что это наши окопы. Мы подошли и попали в плен».

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