Транспортный налог в Беларуси: озвучены интересные нюансы 3.11.2023, 11:14

Сбор можно не платить в полном размере.

Приближается крайний срок уплаты транспортного налога за 2022 год – 15 ноября.

Издание abw.by опубликовало подробный гайд: где и как это сделать, кому и сколько нужно платить и какие есть нюансы.

Напомним, что законом от 29.12.2020 №72-3 в Особенную часть Налогового кодекса введена глава 28-1, обязывающая граждан и юридических лиц уплачивать транспортный налог.

Транспортный налог – это государственный сбор, взимаемый с владельцев транспортных средств, прошедших регистрацию в Государственной автомобильной инспекции.

Платится транспортный налог раз в год. Налоговым периодом, за который он начисляется, признается календарный год.

Срок уплаты транспортного налога за истекший год – не позднее 15 ноября текущего года.

Всю информацию по транспортному налогу можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам, где этой теме посвящен целый раздел.

Кто (не)должен платить транспортный налог

Согласно Налоговому кодексу плательщиками транспортного налога выступают организации, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели.

Кто не должен платить транспортный налог:

государственные органы;

органы государственного управления;

органы прокуратуры;

исполнительные комитеты;

учреждения, созданные государственными органами;

организации-перевозчики;

войска и воинские формирования.

Налоговый кодекс устанавливает, что объектами транспортного налога являются все транспортные средства, прошедшие государственную регистрацию в Государственной автомобильной инспекции.

Вместе с тем статья 307-2 Особенной части Налогового кодекса содержит перечень машин, не облагаемых транспортным налогом. К ним относятся:

автомобили медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи;

транспортные средства, выпущенные до 1991 года;

транспортные средства, в отношении которых отсутствуют сведения о годе выпуска;

транспортные средства категорий М1 и М1 G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (эта льгота для электромобилей будет действовать до 31 декабря 2025 года);

автомобили, предназначенные для оказания помощи слоям населения, находящимся в трудной жизненной ситуации (на которых нанесена надпись «Социальная служба»).

Льготы по транспортному налогу

Статьей 307-3 Особенной части Налогового кодекса установлен перечень оснований для освобождения от уплаты транспортного налога. К ним относятся следующие случаи:

у транспортного средства не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, если была уплачена государственная пошлина;

транспортное средство снято с учета до 1 июля 2021 года;

транспортные средства были угнаны или в отношении них были совершены другие противоправные действия (это должно подтверждаться соответствующим документом);

транспортные средства организаций, законсервированные в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;

транспортные средства, обращенные в доход государства по решению уполномоченного органа;

транспортные средства для инвалидов, имеющие соответствующее свидетельство.

Скидка по уплате транспортного налога в размере 50% предоставляется:

пенсионерам;

ветеранам Великой Отечественной и боевых действий на территории других государств;

инвалидам I и II групп;

родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях.

Скидка в размере 25% предоставляется инвалидам III группы.

Чтобы воспользоваться льготной ставкой, необходимо иметь действующее водительское удостоверение нужной категории и подтверждающие льготу документы.

Налоговая база и ставки транспортного налога

Налоговая база – это денежное выражение дохода, получаемого от реализации автомобилей, являющихся объектами налогообложения. Определяется она исходя из количества транспортных средств. Это значит, что налог начисляется на каждую машину, зарегистрированную на вас в ГАИ.

Размеры ставок транспортного налога зависят от следующих факторов:

разрешенный размер транспортного средства (автомобиль, автобус, мотоцикл и т.д.);

вместимость транспортного средства.

Например, за легковой автомобиль в зависимости от массы транспортный налог установлен в размере от 61 до 162 рублей. За грузовой автомобиль массой более 12 тонн необходимо уплатить 508 рублей. Размер транспортного налога за мотоцикл – 41 рубль.

Размеры ставок могут также определяться за одну единицу транспортного средства.

Если информация о максимально разрешенной массе транспортного средства отсутствует, то ставка налога будет минимальной для соответствующего вида транспортного средства.

Ставки транспортного налога указаны в соответствующем разделе на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Вот они:

за легковой автомобиль разрешенной максимальной массой:

- не более 1,5 тонны – 61 руб.,

- более 1,5 и не более 1,75 тонны – 81 руб.,

- более 1,75 и не более 2 тонн – 102 руб.,

- более 2 и не более 2,25 тонны – 122 руб.,

- более 2,25 и не более 2,5 тонны – 142 руб.,

- более 2,5 и не более 3 тонн – 162 руб.,

- более 3 тонн – 223 руб.;

за прицеп разрешенной максимальной массой:

- не более 0,75 тонны – 41 руб.,

- более 0,75 тонны – 223 руб.;

за прицеп-дачу (караван) – 41 руб.;

за грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль разрешенной максимальной массой:

- не более 2,5 тонны – 162 руб.,

- более 2,5 и не более 3,5 тонны – 345 руб.,

- более 3,5 и не более 12 тонн – 447 руб.,

- более 12 тонн – 508 руб.;

за автобус с числом посадочных мест:

- до 20 включительно – 244 руб.,

- от 21 до 40 включительно – 345 руб.,

- более 40 – 447 руб.;

за мотоцикл – 41 руб.;

за седельный тягач – 406 руб.;

за другое транспортное средство (в том числе за транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе) - 41 рубль.

При этом в 2024 году в Беларуси планируется повысить транспортный налог, для некоторых категорий транспорта – в 10 раз. В случае принятия новых ставок для физлиц налог вырастет на сумму от 5 рублей (автомобиль массой до 1,5 тонны) до 30 рублей (за седельный тягач).

Как оплатить транспортный налог

Налоговый орган высылает или вручает лично (при посещении налоговой инспекции) физическому лицу, владеющему зарегистрированным транспортным средством, извещение не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным.

Если у вас зарегистрирован личный кабинет в ЕРИП, то извещение приходит в личный кабинет. Лицам, не пользующимся личным кабинетом, извещение об уплате налога высылается по почте.

Извещение считается врученным:

в день вручения лично под роспись;

по истечении 10 календарных дней со дня направления по почте, отправки через личный кабинет плательщика или другим электронным способом.

Оплатить транспортный налог можно посредством ЕРИП, указав учетный номер налогоплательщика.

Для оплаты транспортного налога необходимо сделать следующие шаги:

1. Выбрать опцию «Налоги».

2. Выбрать «Город (область/район)».

3. Выбрать налоговую службу.

4. Указать наименование налога:

- Транспортный налог с физических лиц,

- Транспортный налог с организаций.

5. Указать учетный номер налогоплательщика.

Важно помнить, что первые две буквы номера – латинские.

Узнать свой УНП и сумму налога можно в извещении или в личном кабинете ЕРИП. Так, зайдя в личный кабинет, можно увидеть следующую информацию:

УНП физического лица;

Наименование налога;

Сумма (в бел. руб.).

Войти в ЕРИП и оплатить налог можно через мобильное приложение, в инфокиоске или через интернет-версии банковских приложений.

Внести оплату можно также в почтовых и банковских отделениях наличными денежными средствами или банковской картой.

Что касается юридических лиц, то они оплачивают транспортный налог со своего расчетного счета в адрес Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по области или городу Минску. Все реквизиты можно найти на сайте налоговой инспекции по месту регистрации предприятия. Коды – 03005 и 03006.

Штраф за неуплату

Тем, что не уплатил транспортный налог, грозит взыскание задолженности в принудительном порядке из заработной платы, пенсии и других выплат, а также направление исполнительных документов в органы принудительного исполнения. И уже ими могут быть применены такие меры, как арест денежных средств; опись и изъятие имущества должника; временное ограничение на выезд из страны, на управление механическими транспортными средствами и даже на посещение игорных заведений (в том числе виртуальных) и участие в азартных играх.

Помимо уплаты самого налога, при направлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения придется возместить расходы по их исполнению и принудительный сбор в размере 10% суммы исполненного в пользу взыскателя требования, но не менее 50% размера базовой величины.

Кроме того, задолженность по налогам грозит физическим лицам административной ответственностью в виде штрафа, размер которого составит 15% неуплаченной суммы, но не менее 0,5 базовой величины или 40% неуплаченной суммы налога, сбора (пошлины), но не менее 10 базовых величин в случае умышленной неуплаты налога.

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