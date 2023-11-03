За беспредел ответите, граждане начальники 12 Ирина Халип

3.11.2023, 11:27

11,014

Эпистолярный жанр как путь до Гааги.

На днях я познакомилась с совершенно потрясающей девушкой из того самого «дела студентов». Анастасия Булыбенко, бывшая студентка БНТУ, которая отсидела два с половиной года в колонии, а потом еще месяц на Окрестина. Ася села в 18, вышла в 20. В Беларуси после отсидки она провела пять месяцев. Потом был месяц на Окрестина и отъезд. Сейчас Ася в безопасности.

Больше всего меня удивило то, что после двух с лишним лет за решеткой она не побоялась вновь начать борьбу с системой, будучи абсолютно беззащитной. И смогла в итоге сделать очень важную вещь. Первым делом, встав на учет в уголовно-исполнительной инспекции, девушка спросила, может ли выехать за границу учиться дальше. Она прекрасно понимала, что восстановиться в университете после отсидки по «делу студентов» - утопия. Инспекторша сказала, что в соответствии с законодательством в день освобождения ее исключили из базы невыездных. Но, как выяснилось чуть позже, в тот же день Асю снова внесли в эту базу. Причем с той же формулировкой – «осуждение за преступление». То есть юридически это означало, что Ася все еще отбывает срок в колонии.

Она пошла в свой районный отдел по гражданству и миграции и получила справку о запрете на выезд с этой самой формулировкой. С этой бумажкой пошла к инспекторше. Та сходила куда-то в соседний кабинет и, вернувшись, развела руками: запрет никто не снимет, даже не пытайся добиваться его отмены. И тогда Ася начала писать жалобы.

Сначала она написала в РУВД. Через месяц получила ответ – «проверка проведена, нарушений нет». После этого она написала уже в ГУВД жалобу на РУВД. Оттуда пришла такая же отписка. И с этим бумажным скарбом Ася пошла в суд.

Суд, кстати, принял ее заявление. Инспекторша пришла в качестве ответчика от ГУВД. Объясняла, что причиной включения девушки в список невыездных после полного отбытия наказания стал некий внутренний рапорт и что она, инспекторша, сама лично внесла в базу ее имя. Судья запросил дополнительные документы и перенес заседание. А на второе заседание инспекторша пришла с сообщением, что принято решение снять запрет на выезд. Ася отозвала заявление. Она победила.

Правда, после суда ее уже ждали на выходе со словами «пройдемте». Дальше - два раза по 15 суток, невнятный кагэбэшник без лица и особых примет, требование выучить гимн и даты государственных праздников, «а иначе ты отсюда никогда не выйдешь». Он пришел на 14-е сутки, после которых Асе, не оттарабанившей без запинки «мы – беларусы, мірныя людзі» дали еще столько же, и она учила этот чертов лукашенковский гимн, чтобы все-таки выйти на свободу. Выучила, вышла, уехала. (Кагэбэшник, к слову, пришел и проэкзаменовал.)

Когда она рассказывала свою историю, мне хотелось закричать: что же ты творила, девочка, да еще после тюрьмы, когда ты под микроскопом спецслужб? Зачем ты писала эти заявления, на которые они плевать хотели, зачем вызывала огонь на себя? Уехала бы, как многие, тайными тропами, которые уже давно протоптаны бегущими от репрессий белорусами! А потом поняла: она совершила невероятную штуку. Она добыла доказательства. У нее на руках – бумаги, которые позже пойдут куда угодно – от белорусского суда после смены власти до Комитета по правам человека ООН и Европейского суда по правам человека (мы ведь не сомневаемся, что Беларусь без Лукашенко быстро вступит в Совет Европы, и ЕСПЧ станет доступен для наших граждан).

Точно так же я раньше не понимала, зачем жена Николая Статкевича Марина Адамович пишет бесконечные жалобы – это ведь ничем не поможет Николаю, не принесет никаких результатов, не заставит карателей вспомнить о совести. Марина получит бессодержательные отписки и только потреплет себе нервы. Очень долго я не могла понять, зачем Марина тратит на это время, силы и бумагу. А теперь, благодаря истории юной Аси, поняла: у Марины будет полное досье. Со всеми фамилиями причастных. С подписями. С указанием должностей. Это в колонии все знают, как зовут вертухаев. А вот те, кто вокруг, кто занимает тихие пакостные должности, кто не пытает политзаключенных, но прикрывает их пытки приказами, кто на голубом глазу врёт в ответах на заявления родственников, - их имена в публичное пространство, как правило, не проникают. Но благодаря настойчивости наших героинь им уже не уйти от будущей ответственности, потому что имена, звания и должности – вот они, на бумаге, печатью скрепленные и собственноручной подписью подтвержденные. Спасибо, граждане начальники, за беспредел ответите.

Дочь одной из политзаключенных вчера переслала мне фотографию ответа, который она получил в ответ на жалобу о недопуске адвоката к ее матери на протяжении 10 месяцев. Там написано: «В соответствии с законом «Об обращениях граждан» ваше обращение оставлено без рассмотрения по существу». И подпись: начальник управления УДИН А.А.Гудыно. Бинго, Гудыно! Можете не продолжать, ваш ответ принят.

Интересно, он сам-то хоть понял, под чем автограф поставил?

Ирина Халип, специально для Charter97.org