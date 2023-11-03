Почти половина россиян с кредитами стали банкротами 5 3.11.2023, 11:40

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И число неплательщиков растет.

Россияне перестают платить по кредитам на фоне фронтального роста цен, массовых жалоб на нехватку доходов на жизнь и повышения ключевой ставки ЦБ, из-за которого банковские займы стремительно дорожают.

С января по сентябрь 2023 года количество неплательщиков по банковским кредитам выросло на 22% и достигло 21,1 млн человек. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), которые публикуют «Известия».

Таким образом, почти половина из 47 млн россиян, у которых, по данным ЦБ, есть кредиты, перестала обслуживать долги.

Общая сумма долгов, подлежащая взысканию, к концу сентября увеличилась до 2,9 трлн руб., что на 200 млрд руб. больше, чем годом ранее. Для сравнения: за первые девять месяцев 2022 года рост объема долгов год к году был в два раза меньше — 100 млрд.

Лидерами по количеству граждан-должников стали Башкортостан, Краснодарский край, Красноярский край, а также Московская и Свердловская области.

Погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность, отметили в ФСПП. Также на показатели существенно влияет наличие в отношении одного неплательщика нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед банками, но и структурами ЖКХ, а также первоочередных социально значимых сборов в виде алиментов и других платежей.

Количество неплательщиков по кредитам увеличивается на фоне роста цен, который опережает повышение доходов граждан, говорит замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

Еще одним фактором, по его словам, стало удорожание кредитов после повышения ключевой ставки Центробанка до 15%. В результате многие заемщики для погашения ранее взятых ссуд используют новые, но при выросшем уровне ставок (в среднем до 25%) это ведет к увеличению ежемесячных платежей и повышает риск неисполнения обязательств, отметил Сараев.

Согласно данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2023-го оформленные кредиты и займы были у 47 млн россиян. За год их число увеличилось на 2 млн. При этом в основном растет количество заемщиков с тремя и более ссудами — таких уже около четверти от всех взявших кредит, или 11,2 млн человек.

По состоянию на 1 октября общий объем взятых россиянами кредитов достиг 30,8 трлн руб., увеличившись только с начала года на 5 трлн, следует из данных ЦБ.

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