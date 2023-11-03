Подоляк: Лукашенко лучше побольше молчать и меньше говорить 5 3.11.2023, 11:49

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Диктатор неадекватен.

Лукашенко попытался выступить в роли «миротворца», заявив, что «война в Украине ему не нужна». Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для сайта «Зеркало» заявление белорусского диктатора:

— Ничего он не может сделать. Нужно просто побольше молчать и меньше говорить. Что значит ему не нужна война? Она нам нужна была? Лукашенко нужно обращаться по адресу: город Москва, Кремль, Путин, лично. И говорить ему: «Зачем ты войну развязал? Зачем ты зашел в 2014 году на территорию суверенного государства, создал себе плацдармы и в 2022 году начал полномасштабную войну?»

Зачем он это нам говорит? Я понимаю, что он не совсем адекватен с точки зрения оценки причины и следствия, но не надо постоянно одно и то же говорить.

Он не занимает никакую позицию, Лукашенко является безусловным сателлитом, вассалом России, а в данном случае абсолютным вассалом конкретно Путина. Поэтому если он хочет что-то решить, выдвигать какие-то там инициативы, то он должен это делать в Москве и рассказывать: «Выйдите с территории Украины». И тогда регион перейдет в другое состояние. Да, будут тяжелые переговоры. Но как только Россия выйдет с территории в полном объеме, в том числе и с тех территорий, которые были захвачены в 2014 году, тогда можно ожидать, что здесь будет более спокойная обстановка, в рамках которой можно проводить те или иные переговоры.

Все остальное — это абсолютно бесполезная информация, которая не имеет никакой ценности, как и, в принципе, все, что Лукашенко сегодня говорит. Оно не имеет никакой информационной, перспективной или дипломатической ценности. Он не влияет на процесс и не будет на него влиять.

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