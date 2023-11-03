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«Это все из-за ХАМАСа!»: палестинка, потерявшая сына, сорвала сюжет пропагандистов

  • 3.11.2023, 11:55
  • 6,346
«Это все из-за ХАМАСа!»: палестинка, потерявшая сына, сорвала сюжет пропагандистов

Боевики зажали ей рот.

Журналисты «Би-би-си» на днях зафиксировали на видео трагический эпизод в секторе Газа, из которого террористы пытались сделать пропагандистский ролик, пишут «Детали».

Мать плакала над телом своего сына, погибшего в результате авиаудара Израиля по сектору.

Увидев камеру и журналистов, она закричала: «Это все случилось из-за этих собак – ХАМАСа!» Двое крепких мужчин схватили ее и зажали ей рот, сказав: «Заткнись!»

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