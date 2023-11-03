«Это все из-за ХАМАСа!»: палестинка, потерявшая сына, сорвала сюжет пропагандистов 3.11.2023, 11:55

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Боевики зажали ей рот.

Журналисты «Би-би-си» на днях зафиксировали на видео трагический эпизод в секторе Газа, из которого террористы пытались сделать пропагандистский ролик, пишут «Детали».

Мать плакала над телом своего сына, погибшего в результате авиаудара Израиля по сектору.

Увидев камеру и журналистов, она закричала: «Это все случилось из-за этих собак – ХАМАСа!» Двое крепких мужчин схватили ее и зажали ей рот, сказав: «Заткнись!»

A mother cries over the body of her son who was killed in an Israeli airstrike against Gaza.



She sees a journalist’s camera and screams “this all happened because of those Hamas dogs”.



A “rescue-worker” grabs her face and tells her to “shut up” pic.twitter.com/HOrpQ82LZC — Visegrád 24 (@visegrad24) November 2, 2023

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