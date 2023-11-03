«На этой неделе стабильности угрожали тыквы» 1 3.11.2023, 12:00

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Не единорог, так радуга

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказывает, почему «белорусская стабильность» — миф:

– Знаешь, поражаюсь я иногда на белорусскую стабильность. Какая-то она… нестабильная. Хрупкая какая-то. Трепетная. Все ей угрожает, все ей не слава Богу. Не единорог, так радуга. Как она вообще дожила до такого возраста при таком неуверенном состоянии здоровья.

На этой неделе стабильности угрожали тыквы. Ну знаешь, такие, в виде страшной рожицы, со свечкой внутри. Я, конечно, понимаю, что тыквы со свечкой внутри могут быть очень страшными. Но, казалось бы. Крепкая здоровая стабильность тыквы один раз в год могла бы пережить.

А нет. Ну то есть она пережила. Но какой ценой. Ценой величайшего напряжения всех здоровых сил свидетелей стабильности. Которые поднялись на борьбу с тыквами как в последний и решительный бой. И все равно. Судя по накалу страстей, еле выстояли. Хотя и не без потерь.

Потому что по дороге они немножко потеряли своего единства. У радикальных свидетелей стабильности и умеренных свидетелей стабильности возникли небольшие разногласия по поводу толкования отдельных кондитерских рецептов. И того, как надо правильно бороться за стабильность.

Вот когда свидетели стабильности радовались подавлению нелегитимных граждан, они же думали, что им от этого будет хорошо. Что у них лично от этого будет полная стабильность. И когда звали не лезть в политику, тоже ведь так думали. Что «не до законов» — это про людей сомнительной политической ориентации. Тех, которые хотят странного. А если не хотеть странного, то все у тебя будет хорошо и стабильно.

А получается не всё. Получается, что стабильности-то нет. Вместо стабильности есть одна только борьба за стабильность. И все больше врагов стабильности вокруг. А все почему? Потому, что у стабильности появились радикальные свидетели. А радикальные свидетели стабильности, это такие свидетели стабильности, которые умеют найти врага стабильности даже среди друзей стабильности.

А что ты думала? Найти врага стабильности среди врагов стабильности любой губопик может. А ты можешь найти врагов стабильности среди свидетелей стабильности? А они могут.

И знаешь, что я тебе скажу? Мне кажется, что у умеренных свидетелей стабильности нет шансов. Что их тоже скоро найдут. Я имею в виду врагами стабильности. Потому что по неумолимым законам диалектики по мере укрепления стабильности борьба за стабильность должна нарастать.

Потому что чем больше стабильности, тем больше у нее врагов, а свободных врагов в пределах досягаемости все меньше. Потому что в борьбе за стабильность главное – никогда не останавливаться. Вот если вдруг остановился, или там споткнулся по дороге, то все. Считай, свернул к врагам стабильности.

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