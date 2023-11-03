Российские командиры продают ЧВК своих «мобиков» 2 3.11.2023, 12:06

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По $267 за голову.

В российской армии, воюющей против Украины, командиры торгуют собственными солдатами. Стоимость головы составляет 25 тысяч рублей, то есть около $267.

Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Важные истории».

Журналисты пообщались с матерью российского мобилизованного из Хакасии.

Получив ранение на фронте и попав в госпиталь, он обнаружил, что в документах числится как зек и боевик ЧВК.

Выяснилось, что его с сослуживцами продал командир в штурмовую бригаду «Ветераны», которая принадлежит «Редуту» - ЧВК, подконтрольной Министерству обороны РФ.

«В ОДШБр «Ветераны» сразу, когда парни туда приехали, им сказали, что за каждого из них заплатили по 25 тысяч: «Мы получили свежее мясо и будем его использовать. Если вы не пойдете, мы вас «обнулим» (казним - ред.)», - сообщила мама российского мобика.

Со слов россиянки, ее сыну еще и поставили отметку, что он завербован из тюрьмы. Из-за этого персонал клиники чрезвычайно настороженно к нему относится.

Стоит отметить, что первыми вербовать заключенных по российским тюрьмам начала российская ЧВК «Вагнер».

Боевики-зеки стали расходным материалом для группировки, их жизни не жалели и бросали в так называемые «мясные штурмы».

Потери были колоссальными. Тактика в итоге была признана успешной, ее начало использовать и Минобороны РФ.

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