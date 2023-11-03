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«Экипаж «василькового» самолета напрягся — и очень правильно поступил»

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  • 3.11.2023, 12:24
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«Экипаж «василькового» самолета напрягся — и очень правильно поступил»

Пилот проанализировал работу экипажа самолета Belavia, у которого спустило шину.

Экипаж самолета «Белавиа», у которого лопнула шина, действовал строго по указаниям аварийной карты, поясняет «Еврорадио» бывший пилот пассажирского лайнера.

— Экипаж «василькового» самолета напрягся — и очень правильно поступил, — открыл аварийную карту и дважды прочитал в ней свои дальнейшие действия.

Пока не могу сказать, является ли этот случай инцидентом либо предпосылкой к авиапроисшествию. Реакция пассажиров нервная (они все очень нервные в последнее время).

Вечером 1 ноября самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании «Белавиа» заблокировал взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск». У него лопнуло колесо.

Борт выполнял рейс из Стамбула в Минск. В авиационных телеграм-каналах писали, что шина колеса лопнула еще при взлете: на взлетной полосе в аэропорту Стамбула после вылета белорусского самолета нашли куски резины. Сообщение о повреждении шасси экипаж принял после вылета и решил следовать в пункт назначения.

Перед посадкой в Минске борт прошел над полосой на высоте 275 метров, сделал несколько кругов в зоне ожидания, после чего смог приземлиться. Никто не пострадал.

А теперь объясним:

— Разберем, что произошло. Во-первых, при предполетном осмотре замечаний по состоянию пневматиков (так в авиации называют шины колес) не было.

Во-вторых, в телеграм-каналах никто не написал, что экипаж слышал хлопок при разбеге. Это нормально — вероятно, в процессе руления пневматик тихонько спустил, а при взлете полностью разрушился. А его куски остались на взлетно-посадочной полосе.

В-третьих, турецкий диспетчер вдогонку экипажу сообщил лишь о предполагаемом разрушении пневматика.

А потом, действуя строго по указаниям аварийной карты, самолет снизился до высоты 900ft с выпущенными шасси, и диспетчер, наблюдая его визуально, подтвердил, что пневматик разрушен.

После посадки самолет остановился, и техслужба приняла меры для эвакуации борта с взлетно-посадочной полосы. Наш собеседник говорит, что в его время в таких случаях под стойку с поврежденным колесом подводили спецподьемник на тележке, а потом самолет медленно отбуксировали.

— Как правило, пассажиров в такой ситуации высаживают на ВПП и автобусом везут в терминал.

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