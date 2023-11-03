В Севастополе прогремел мощный взрыв в районе ТЭЦ
- 3.11.2023, 12:31
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В эпицентре также расположены важные промышленные предприятия.
В оккупированном Севастополе утром 3 ноября прогремел взрыв возле ТЭЦ. Поблизости также расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтовый завод.
Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на свидетельства местных жителей. По их данным, взрыв прозвучал в 9:30, информация уточняется.
«В 9.30 в Севастополе напротив ТЭЦ, предположительно, что-то взорвалось», - говорится в сообщении.
Оккупационные власти ситуацию не комментировали.