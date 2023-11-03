закрыть
3 ноября 2023, пятница, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили чувство осязания, о котором ранее не было известно

1
  • 3.11.2023, 12:34
Ученые обнаружили чувство осязания, о котором ранее не было известно

Оно скрывается в волосянных фоликулах.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Имперского колледжа Лондона секвенировали одноклеточную РНК кожи и волосяных фолликулов человека. Они обнаружили, что клетки волосяных фолликулов содержат значительно более высокий процент сенсорных рецепторов по сравнению с их аналогами в коже, пишет techinsider.

Затем исследователи создали совместные культуры клеток волосяного фолликула человека и сенсорных нервных клеток. Когда клетки волосяных фолликулов подвергались стимуляции, активировались соседние сенсорные нервные клетки.

Команда также обнаружила, что клетки фолликулов выделали нейротрансмиттеры гистамин и серотонин при стимуляции.

Блокировка выработки синаптических пузырьков в клетках волосяных фолликулов привела к тому, что они перестали реагировать на стимуляцию. Это позволяет предположить, что именно так фолликулы передают ощущение прикосновения.

Исследователи повторили тот же эксперимент на клетках кожи и обнаружили, что те выделяют гистамин, но не серотонин. В будущем это потенциально может проложить путь к более глубокому пониманию роли гистамина в воспалительных заболеваниях кожи, таких как экзема.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За беспредел ответите, граждане начальники
За беспредел ответите, граждане начальники Ирина Халип
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок