Ученые обнаружили чувство осязания, о котором ранее не было известно 1 3.11.2023, 12:34

Оно скрывается в волосянных фоликулах.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Имперского колледжа Лондона секвенировали одноклеточную РНК кожи и волосяных фолликулов человека. Они обнаружили, что клетки волосяных фолликулов содержат значительно более высокий процент сенсорных рецепторов по сравнению с их аналогами в коже, пишет techinsider.

Затем исследователи создали совместные культуры клеток волосяного фолликула человека и сенсорных нервных клеток. Когда клетки волосяных фолликулов подвергались стимуляции, активировались соседние сенсорные нервные клетки.

Команда также обнаружила, что клетки фолликулов выделали нейротрансмиттеры гистамин и серотонин при стимуляции.

Блокировка выработки синаптических пузырьков в клетках волосяных фолликулов привела к тому, что они перестали реагировать на стимуляцию. Это позволяет предположить, что именно так фолликулы передают ощущение прикосновения.

Исследователи повторили тот же эксперимент на клетках кожи и обнаружили, что те выделяют гистамин, но не серотонин. В будущем это потенциально может проложить путь к более глубокому пониманию роли гистамина в воспалительных заболеваниях кожи, таких как экзема.

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