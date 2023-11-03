Белорусы напомнят Европарламенту о судьбе Николая Статкевича
- 3.11.2023, 12:41
«Народная Грамада» проведет пикет в поддержку лидера белорусской оппозиции.
Активисты партии «Народная Грамада» и представители других политических движений проведут возле Европарламента в Брюсселе акцию в поддержку лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который находится в лукашенковских застенках 1250 дней.
Акция состоится 8 ноября с 10:00-14:00.
Место проведения — возле здания Европарламента в Брюсселе.
Акция пройдет при поддержке сайта Charter97.org и гражданской кампании «Европейская Беларусь».