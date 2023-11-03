закрыть
3 ноября 2023, пятница, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина

  • 3.11.2023, 12:52
  • 1,178
Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина
Лиза Франчетти

Что известно об адмирале Лизе Франчетти.

Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной, возглавившей Военно-морские силы США. 2 ноября Сенат проголосовал за назначение ее на должность командующей военно-морскими операциями и членом Объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщает Navy Times, Франчетти также стала первой женщиной, вошедшей в Объединенный комитет начальников штабов США. В последние месяцы она исполняла обязанности командующей ВМС в должности вице-главы.

Что известно о Лизе Франчетти

По информации пресс-службы ВМС США, Лиза Франчетти служит в американских ВМС с 1985 года. Родилась 25 апреля 1964 года в городе Рочестер штата Нью-Йорк.

Училась в Школе журналистики Северо-Западного университета (Эванстон, штат Иллинойс), получила степень бакалавра наук в области журналистики и отличие кафедры истории. Во время обучения присоединилась к программе подготовки офицеров запаса ВМС и в 1985 году была призвана на службу.

Впоследствии Лиза Франчетти училась в Военном колледже ВМС в Ньюпорте, штат Род-Айленд, получила степень магистра по организационному менеджменту в Университете Феникса.

Франчетти командовала Шестым флотом ВМС США, охватывающим Европу и Африку, была директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба минобороны США.

Она является второй женщиной в истории ВМС США, которая получила звание четырехзвездочного адмирала.

В июле 2023 года президент Джо Байден выдвинул ее на должность главы американских ВМС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За беспредел ответите, граждане начальники
За беспредел ответите, граждане начальники Ирина Халип
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок