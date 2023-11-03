Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина
- 3.11.2023, 12:52
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Что известно об адмирале Лизе Франчетти.
Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной, возглавившей Военно-морские силы США. 2 ноября Сенат проголосовал за назначение ее на должность командующей военно-морскими операциями и членом Объединенного комитета начальников штабов.
Как сообщает Navy Times, Франчетти также стала первой женщиной, вошедшей в Объединенный комитет начальников штабов США. В последние месяцы она исполняла обязанности командующей ВМС в должности вице-главы.
Что известно о Лизе Франчетти
По информации пресс-службы ВМС США, Лиза Франчетти служит в американских ВМС с 1985 года. Родилась 25 апреля 1964 года в городе Рочестер штата Нью-Йорк.
Училась в Школе журналистики Северо-Западного университета (Эванстон, штат Иллинойс), получила степень бакалавра наук в области журналистики и отличие кафедры истории. Во время обучения присоединилась к программе подготовки офицеров запаса ВМС и в 1985 году была призвана на службу.
Впоследствии Лиза Франчетти училась в Военном колледже ВМС в Ньюпорте, штат Род-Айленд, получила степень магистра по организационному менеджменту в Университете Феникса.
Франчетти командовала Шестым флотом ВМС США, охватывающим Европу и Африку, была директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба минобороны США.
Она является второй женщиной в истории ВМС США, которая получила звание четырехзвездочного адмирала.
В июле 2023 года президент Джо Байден выдвинул ее на должность главы американских ВМС.