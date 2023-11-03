Главреда «Рэгіянальнай газеты» приговорили к четырем годам колонии
- 3.11.2023, 12:53
Приговор Александру Манцевичу вынесли сегодня.
Главного редактора независимой «Рэгіянальнай газеты» Александра Манцевича судили в Молодечно.
Его обвиняли в «распространении заведомо ложных сведений, которые дискредитируют Беларусь и ее органы власти», суд вынес приговор 3 ноября, сообщил правозащитный центр «Весна».
Дело рассматривал судья Алексей Иршин, гообвинителем был Александр Мартинчик.
Суд приговорил Манцевича к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 94 тысячи рублей.
Напомним, основателя газеты, которая была ведущим независимым изданием региона до разгрома силовиками в 2021 году, задержали утром 15 марта в Вилейке. У него дома провели обыск.