Слишком большой шок для Кремля Эль Мюрид

3.11.2023, 13:00

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Эль Мюрид

Почему в России сразу не объявили «скорбную весть»?

Почему я скептичен по отношению к байкам о смерти главнокомандующего, во всяком случае, в версии профессора МГИМО и его аватара под именем некоего генерала?

Все просто. Информацией такого уровня, которой потчует нас канал в телеграме от имени этого генерала, да еще и в столь оперативном режиме (чуть ли не онлайн и реалтайм) владеет очень небольшое число людей. Вычисляется утечка крайне простыми методами - скажем, разным людям сбрасывается чуть разная информация, а затем просто отслеживается сама утечка. Какая версия всплывет - тот и крот. Тирион Ланистер, как мне припоминается, проделал эту штуку с тремя разными придворными и в один раз просёк, кто стукач. Поверить в то, что спецслужбы не могли вычислить источник такой утечки буквально дедовскими способами, невозможно. Ну просто невозможно.

Отсюда простой вывод - либо это полная лажа вообще, либо с общего согласия толпе скармливается какая-то нужная туфта. По какой причине, даже неважно.

То, что у вождя имеются проблемы, и скорее всего, достаточно серьезные, трудно не заметить. То, что там периодически мелькают какие-то дубли, заметить сложнее, но элементарная логика позволяет это предположение признать, как весьма и весьма правдоподобное.

Однако смерть Путина - это слишком большой шок для системы, чтобы она продолжала функционировать, как мы это видим сейчас. Диктатуры устроены иначе. А уж в состоянии катастрофических процессов они рассыпаются со смертью единственного скрепляющего их элемента буквально в одну ночь. Слишком велики противоречия и разногласия, чтобы нобили смогли договориться втихую, пряча тело хозяина среди пельменей и лангустов. Много их, нобилей, и никто друг другу не верит ни на грош.

В такой ситуации логичнее сразу объявлять скорбную весть и лишать возможности всех играть в свою игру, переводить ее в острую фазу и выруливать в условиях очень жесткого цейтнота. В такой игре в минуты - максимум часы - слетают все явные аутсайдеры и мгновенно структурируются союзы, которые быстро приходят к двум, крайне редко трем основным, а уже они и разыгрывают между собой серию пенальти.

Всё это происходит буквально между сообщением о смерти и похоронами, так как похороны должен возглавлять согласованный преемник. То есть - на все про все у нобилитета после смерти вождя сутки-двое. Конечно, есть разные ситуации - в том же Узбекистане или Туркмении о смерти вождя объявляли с сильным опозданием. Но там никому даже в голову не приходило демонстрировать его живым после смерти.

Сюжет Акиро Куросавы, при всем уважении к японскому режиссеру, это очень специфический и крайне узкий сценарий, в котором провал практически гарантирован. Что хорошо для кино, не работает в жизни. Да и традиции - штука такая. Лжедимитрии у нас были, но дублей царей никто не делал - не работает это, да и не может, скажем откровенно.

Тут же прошла неделя и все идет как обычно. За исключением рассказов о трупе в холодильнике.

Так не бывает. И не будет никогда. В общем, кому интересна эта лажа - тот может продолжать кушать ее прямо со дна кастрюли, зачерпывая и выпрашивая добавку.

Эль Мюрид, t.me

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