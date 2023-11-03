Миф о дорогах в Беларуси рассыпался в труху 5 Telegram-канал «Вашы грошы»

3.11.2023, 13:24

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На ремонт требуется дополнительный миллиард.

Один из самых устойчивых мифов, связанных с Беларусью — хорошие дороги. Большинство обывателей из соседних стран, посетив республику, обычно уверены, что хорошие трассы, соединяющие ЕС и Россию — полностью заслуга «уникальной» системы управления страной. Верили в это и многие белорусы. Но этот миф рассыпался за последние годы.

Важно отметить, что отечественные дороги действительно выгодно отличались от российских и украинских. Ролик «Разница между Россией и Беларусью за 50 секунд», демонстрирующий состояние дорог в двух странах, собрал на YouTube 11 млн просмотров.

Но это было 7 лет назад. Сейчас в комментариях к этому видео многие россияне говорят, что таких страшных дорог у них все меньше, а вот в Беларуси, наоборот, трубят тревогу: возникает ощущение, что одновременно посыпались дороги, мосты, путепроводы буквально по всей стране.

Очень легко понять, что происходит с белорусскими дорогами, наблюдая за тем, как изменялось финансирование республиканского дорожного фонда в последние годы. В 2021 году плановый его объем оценивался в 764 млн рублей, а фактический оказался лишь чуть выше — 784 млн рублей. В 2022 году ситуация начинает круто меняться, при плане 771 млн рублей фактические затраты составляют уже 1 млрд 19 млн рублей. В этом году запланировано, что на содержание фонда потребуется 1 млрд 17 млн, но мы уверены, что фактическая сумма будет значительно выше. А на 2024 год запланировано направить на дорожные нужды уже 1 млрд 943 млн рублей!

И, конечно, пропаганда с каждого утюга будет петь песни о том, как хорошо в нашей стране жить, ведь затраты на дороги растут вдвое в течение года. Но любой трезвомыслящий человек задастся вопросом: а что изменилось? Откуда возникли такие неожиданные траты? На самом деле, причины озвучил премьер-министр Роман Головченко еще в апреле этого года. Выступая на ОНТ, он заявил, что проблема с недостатком финансирования появилась из-за того, что западные партнеры «нарушили свои контрактные обязательства, которые они подписали с правительством по финансированию проектов. А это, ни много ни мало, $900 миллионов». Переведем с куртуазного языка Головченко на обывательский: после введения санкций Беларусь лишили доступа к доступным европейские кредитам. И это — большая проблема.

То есть, глобальный провал на внешнеполитическом векторе приходится в панике компенсировать из средств бюджета, и это стараются нам представить, как большое достижение.

Чтобы понять масштаб проблемы, давайте посмотрим, как выглядит структура доходов и расходов дорожного фонда на 2024 год. Предполагается, что доходы составят 812 млн рублей. Если изучить подробности, станет понятно, что львиную долю этих денег хотят получить за счет транспортного налога (300 млн рублей, рост на 12%) и поступлений за проезд по платным дрогам (288 млн рублей, рост на 30%). Еще 180 млн рублей хотят привлечь за счет нового «креатива» — введения платы за оформление разрешения на проезд иностранных авто по Беларуси.

А вот то, как увеличатся расходы, не просто настораживает — пугает. Как мы говорили выше, всего в следующем году планируется потратить 1 млрд 943 млн рублей. Из них на текущий ремонт дорог пойдет 560 млн рублей (рост на 349%), на строительство и реконструкцию дорог направят 570 млн рублей (рост на 120%), капитальный ремонт дорог обойдется в 139 млн рублей (рост 136%), содержание дорог — 280 млн рублей (рост на 16%). Как мы видим, по некоторым позициям затраты увеличились вдвое, а то и втрое. И это красноречиво говорит о том, что мы наблюдаем не картину социального благоденствия, а, скорее, панические попытки потушить пожар.

Важно отметить, что вместе с деньгами, недополученными от иностранных инвесторов, из страны уходят технологии, по которым строили и реконструировали дороги по международным проектам. Мы очень хотим поверить, что белорусские дорожники продолжат держать планку качества, которую их вынуждали соблюдать при распределении иностранных инвестиций. Но понимая, что строительство хороших дорог — это такой же высоко технологический процесс, как производство сложной электроники, можно проследить за судьбой Horizont и понять, что максимум, на что мы можем рассчитывать — унылая реплика. А это значит, что новые и вновь отремонтированные дороги будут значительно быстрее приходить в негодность, наращивая и без того огромный снежный ком дорожных проблем.

Итак, давайте загибать пальцы. Первое — «крепкие белорусские хозяйственники» прославляли отечественное сельское хозяйство, но оно сегодня выглядит убого на фоне всех наших соседей. Второе — хвалились социально-ориентированной системой налогообложения, но мы видим, как она сейчас ломается через колено с одной нескрываемой целью — вытянуть из каждого жителя страны как можно больше денег. Третье — говорили про заботу о малообеспеченных — но наши пенсионеры, инвалиды, многодетные получают одни из самых мизерных пособий. Четвертое — считали достижением сохраненные еще с времен СССР предприятия, но мы видим, как растят своих детей поколения, не знавшие Советского Союза, а промышленное «фамильное серебро» продолжает висеть ярмом на шее белорусских налогоплательщиков.

Теперь пятое. Настал черед еще одного грандиозного разоблачения — хорошие дороги, оказывается, существовали в нашей стране не благодаря, а скорее вопреки политике нынешней власти. Качество, которым они хвалились, существовало благодаря европейскому контролю и создавалось за европейские деньги. И теперь эта лавочка закрыта, скорее всего, на длительный срок. А это значит, что не за горами тот день, когда российские политики будут пугать своих избирателей: «вы что, хотите, чтобы дороги были как в Беларуси?».

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