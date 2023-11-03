Расчет HIMARS нанес тройной удар ракетами ATACMS по россиянам 4 3.11.2023, 13:29

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Мощное видео.

Украинские воины поздравили коллег с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 3 ноября. По этому поводу они показали новые кадры работы ATACMS по вражеским целям.

Запуски ракет осуществлялись с реактивных систем залпового огня HIMARS. Видео опубликовал в своем Telegram-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Расчет HIMARS поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам», – прокомментировал он.

На видео защитник Украины, скрывающий свое лицо, появился на фоне нескольких «Хаймарсов» в затуманенной местности и обратился к ракетчикам и артиллеристам.

«Господа офицеры сержанты, солдаты, в это нелегкое время для нашей страны поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ракетных войск и артиллерии», – сказал он.

Воин пожелал побратимам прежде всего крепкого здоровья, а также мирного неба над головой. Кроме этого, призвал их помнить, что они – элита украинского войска и те, кто несет «наказание божье» с неба для врага.

«Вы те, после кого только тишина. Вы – боги войны. Слава Украине! Слава воинам ракетных войск! Смерть врагам. Вместе – к победе. Победа за нами!» – заявил защитник Украины.

А финальным «аккордом» в этом поздравлении стал яркий залп по запуску расчетом HIMARS сразу трех баллистических ракет малой дальности ATACMS, которые улетели уничтожать российских оккупантов.

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