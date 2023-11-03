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Белорусский доброволец рассказал, как долго продлится война в Украине

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  • 3.11.2023, 13:38
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Белорусский доброволец рассказал, как долго продлится война в Украине
Александр Молчанов

На это повлияет несколько факторов.

Почему российские захватчики активизировались в Украине именно в осенне-зимний период?

Об этом Telegram-каналу «Баста!» рассказал белорусский доброволец Александр Молчанов:

— С погодой здесь прямой взаимосвязи нет. Летом инициатива в наступательных действиях была у украинских сил, россияне вынуждены были обороняться, им было не до наступательных операций.

Сейчас наступательный потенциал ВСУ ослаб после нескольких месяцев интенсивных боевых действий, чем россияне пробуют воспользоваться и пытаются перехватить инициативу. На данный момент война перешла в длительную фазу, классическая война на истощение, для которой подобные «качели» являются характерным явлением.

— Как долго еще продлится классическая война на истощение? Каков ваш прогноз?

— Такое сложно прогнозировать, много факторов играет роль. Каковы будут объёмы военной помощи Украине со стороны партнёров, насколько россияне смогут наращивать свои военные производства, какова вообще будет в дальнейшем политическая конъюнктура в мире.

В ближайшие месяцы война не прекратится, до второй половины 2024 однозначно будут продолжаться активные боевые действия, а там уже нужно будет смотреть за той ситуацией и её анализировать.

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