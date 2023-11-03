The Telegraph: Над Путиным сгущаются тучи 2 3.11.2023, 13:44

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Приближается переломная точка.

Россия направляется к переломной точке, когда война в Украине повлияет на внутренний фронт независимо от хода событий на поле боя.

Как говорится в материале The Telegraph, в начале полномасштабного вторжения, когда российские элиты могли объединиться и свергнуть диктатора Владимира Путина. Однако из-за страха или из-за некомпетентности олигархи свой шанс упустили. Те, кто хотел сбежать из России, сделали это быстро. К оставшимся вскоре были применены санкции.

Следовательно, никакого переворота во дворце Путина со стороны старой гвардии в ближайшее время не предвидится, как и военного бунта. Издание отмечает, что не стоит надеяться на вспышку революции «от послушного и стареющего общества, которое можно подкупить рассказами о дяде Джо и случайным повышением социального обеспечения».

Молодежь убегает

«Путин должен одним глазом следить за молодым поколением гибких, оптимистичных, авантюрных и предприимчивых выходцев из цифровых технологий, которые действительно являются поколением Z. Когда в прошлом году Москва объявила о частичной мобилизации, около миллиона человек покинули страну. Это преимущественно молодые люди, которые в противном случае бежали бы на украинские пулеметы в Авдеевке», - пишет издание.

Если бы не международная реакция на глупость Путина, эти люди могли бы работать за границей, впитывая передовой мировой опыт, инновационные идеи и технологические разработки, чтобы поддерживать Россию в XXI веке. Вместо этого они взяли свой капитал – человеческий и финансовый – и инвестировали в такие страны, как Узбекистан и Грузия, места, куда они все еще могут сбежать.

Все это означает, что будущие экономические перспективы России не выглядят такими радужными.

Начали появляться трещины в наиболее эффективных секторах экономики. Возьмем нефтяные месторождения России. Ушли такие компании, как Exxon и Chevron, другие тоже. Некоторые энергетические компании медлят с прекращением деятельности в России, но они не расширяются. Отсутствие инвестиций влияет на эффективность и прибыльность сектора.

А как насчет рынка труда?

Здесь также произошел огромный кризис: предприятия месяцами жаловались на нехватку работников. Среднеазиатских мигрантов поощряли переехать в Россию, но многих теперь отпугивает риск быть мобилизованным.

Система пытается справиться

Путину, конечно, безразлично, сколько людей погибает на фронте. Но ситуация обострится, когда тела оккупантов не смогут заменить живыми людьми. Большинство из них так и останутся на полях Донбасса, не потратив деньги, заработанные на войне.

Инфляция продолжается, рубль слабеет. Признаки того, что система пытается справиться, есть. Торговый центр в Ижевске переоборудовали под завод оружия; пекари прекращают печь хлеб, потому что им приказали делать дроны; офисных работников просят «добровольно» работать на заводах по производству боеприпасов, автомобильный производитель «АвтоВаз» и российский «Амазон» нанимают заключенных.

Учитывая все это, «домашних невзгод» в России становится только больше.

Тучи сгущаются над Путиным

После года безуспешной войны против Украины и огромных потерь среди «пушечного мяса» и техники все чаще стала появляться неофициальная информация, что президентом РФ недовольны. Прикормленные олигархи и «свита» Путина теряет огромные деньги, а также становится персонами нон-грата в западных странах.

После выдачи ордера на арест президента России его пособники стали дистанцироваться от своего главаря, потому что не хотят делить ответственность за преступления российской армии в Украине.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что Вашнгтон ведет переговоры с Пекином, в том числе о судьбе Путина и его приближенных.

В свою очередь представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что отдельные представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, спасти себя и свое состояние.

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