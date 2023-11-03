Работодатели придумывают для зуммеров красивые должности, чтобы заманить на работу 4 3.11.2023, 13:49

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Некоторые исследователи против такой практики.

По данным исследования Всемирного экономического форума, к 2025 году поколение Z – те, кто родился в период с 1997 по 2012 год – будет составлять четверть мировой рабочей силы. Понимание этого поколения и обращение к нему станет приоритетом для множества компаний, желающих оставаться актуальными и сильными в быстро меняющемся бизнес-пространстве. Несмотря на очевидную необходимость того, чтобы компании уделяли некоторое время и усилия для привлечения молодежи, поколение Z нередко называют «трудным» на рабочем месте, — как в одном исследовании сообщило 74% менеджеров. Так, высокопоставленные руководители компаний одобряют не самые очевидные тактики привлечения молодых сотрудников, пишет techinsider.

Кажется, вскоре компаниям придется делать все возможное, чтобы привлечь кандидатов поколения Z. Зуммеры все чаще отдают приоритет работе в компании, которая соответствует их ценностям, имеет чувство автономии и гибкости, а также здоровый баланс между работой и личной жизнью, порой несмотря на зарплату. Вероятно, что именно из-за этого влияния, которое поколение Z на бизнес, работодатели готовы удовлетворять некоторые требования молодежи, — чтобы обеспечить своим компаниям лучшие таланты.

Важным аспектом для работодателей является то, как новое поколение видит себя по отношению к окружающему миру и своему месту в рабочей среде. Более чем когда-либо молодые люди руководствуются своей моралью, ценностями и честностью и гораздо менее склонны к компромиссам, чем их родители или бабушки на рабочем месте.

Несмотря на возможную привлекательность увеличения названий должностей для работодателя, некоторые исследователи считают, что подобная тактика с выдуманными/преувеличенными названиями должностей может вводить в заблуждение.

«Практика раздувания названий должностей присуща нечестности, и это должно заставить менеджеров задуматься», — говорит Бен Стокен, основатель и управляющий директор компании West Peak.

«Это похоже на завышение оценок на экзаменах, когда общая успеваемость остается прежней, но оценки растут из года в год. Это маневр, который никому не выгоден. Сотрудники поколения Z могут получить более престижные звания, но когда они перейдут на другую работу, они обнаружат, что конкурируют с другими работниками с такими же завышенными полномочиями».

«Многие работодатели изо всех сил пытаются понять работников поколения Z и их отношение к работе, а компании, которые не смогут адаптироваться, столкнутся с трудностями при наборе персонала», — пояснил Стокен.

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