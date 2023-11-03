«После взлета нашего самолета на полосе осталось что-то нестандартное» 2 3.11.2023, 14:00

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Руководства «Белавиа» нелепо оправдывается за аварию на рейсе Стамбул — Минск.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец и глава Департамента по авиации Минтранса Беларуси Игорь Голуб рассказали на пресс-конференции подробности инцидента с самолетом «Белавиа», у которого при взлете лопнуло колесо.

По его словам, самолет перед взлетом в Стамбуле осмотрели — все было нормально.

«Самолет взлетает. За нашим самолетом стоял самолет саудовской авиакомпании. И пилот саудовской авиакомпании увидел, что что-то на полосе после взлета нашего самолета происходит, а именно — там какие-то предметы находились, летели, после взлета нашего самолета что-то было на полосе такое нестандартное. Он сообщил диспетчеру, была осмотрена полоса, найдены остатки резины. На тот момент убрали, сфотографировали — у меня есть снимки этой резины, этих остатков. На тот момент не было понятно, от какого самолета — от нашего или от предыдущего самолета», — рассказал Чергинец.

С экипажем, который в тот момент покидал воздушное пространство Турции, связались — но члены экипажа также не отметили ничего необычного при взлете. Поэтому в «Белавиа» до последнего момента не были уверены, что остатки резины на взлетно-посадочной полосе — именно от этого самолета, но начали готовиться к посадке: проинформировали власти, подогнали пожарные машины. В это время шли консультации с пилотом — командиру судна посоветовали садиться на минимально возможной скорости и оставаться на взлетно-посадочной полосе минского аэропорта. Прямо на полосу выгружали багаж и высаживали пассажиров.

«Самолет летает, все нормально. Пытаемся определить причину, почему разрушилась одна шина. Это левая основная стойка. На шасси там два колеса. С одним все нормально. У другого разрушилась шина. Пытаемся определить причину, идет расследование. Делать это достаточно тяжело: может, он наехал на что-то, когда ехал со стоянки в Стамбуле, наехал на какой-то предмет и повредил шину. Какие-то внутренние особенности конструкции этой шины тоже могут быть. Пока трудно определить», — добавил он.

По его словам, уже вчера на самолет установили новую шину.

В свою очередь директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб подчеркнул, что инцидент никак не связан с санкциями: все запчасти и материалы для обслуживания самолета есть в наличии.

Он также отметил, что в случае с рейсом Стамбул — Минск все службы, от экипажа до наземных, сработали штатно и выполнили те задачи, которые на них возложены.

«Поэтому полет прошел в штатном режиме. Я думаю, что наши граждане, которые летели на этом рейсе, не сильно волновались. Мы вышли из этой ситуации очень достойно. Наш экипаж — молодцы», — подчеркнул Голуб.

Напомним, в среду, 1 ноября, у Boeing 737 MAX 8 лопнуло колесо при взлете из аэропорта в Стамбуле. Борт долетел до Минска и при посадке заблокировал полосу. Из-за этого работа аэропорта была парализована на час. «Белавиа» начала расследование причин инцидента.

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