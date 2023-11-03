В Минске на улице задержали беременную женщину 11 3.11.2023, 14:09

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У нее был бело-красно-белый зонт.

Суд Партизанского района Минска 20 октября рассмотрел административное дело против местной жительницы. Ее обвинили в «пикетировании» с помощью бело-красно-белого зонта, говорится в опубликованном постановлении суда, обратило внимание «Зеркало».

Женщину — ее фамилия обозначена первой буквой «Я.» — задержали днем на 2-м переулке Багратиона.

«С целью публичного выражения своих общественно-политических настроений шла с бело-красно-белым зонтом, демонстрируя его гражданам», — говорится в протоколе.

Тем самым, по мнению милиции, минчанка провела несанкционированное пикетирование без разрешения Мингорисполкома.

Факт «пикета» в материалах дела был подтвержден фотографией. Как говорится в судебном документе, на снимке видно, что минчанка идет с раскрытым зонтом по придворовой территории, рядом с ней находятся пожилая женщина и «лицо, которое производило фотографирование».

Женщина на суде признала вину частично: сказала, что не преследовала политических целей, а просто укрывалась зонтом от дождя, но «в настоящий момент понимает, что ее

действия могли вызвать реакцию со стороны видевших ее граждан».

Суд признал ее виновной. Но обнаружил обстоятельства, смягчающие вину: оказалось, минчанка воспитывает двоих детей, в том числе одного малолетнего, и находится в состоянии беременности. Кроме того, у нее есть постоянное место работы, а прежние административные взыскания уже истекли.

Поэтому женщину решили не отправлять на «сутки», а наказать «всего лишь» штрафом в размере 50 базовых величин — 1850 рублей.

Ее мобильный телефон изъяли до выплаты штрафа, а бело-красно-белый зонт постановили уничтожить.

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