ATACMS эффективно уничтожает «сокровища» россиян 2 Александр Коваленко

3.11.2023, 14:12

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Это вынудит бежать не только Черноморский флот.

Силы обороны Украины в октябре успешно применили ракеты ATACMS из первой, ограниченной партии, переданной США. Эти ракеты показали высокую эффективность уничтожения российской техники, но они являлись модификации М39 со своей узкой спецификой применения. В то же время практически все модификации ATACMS необходимы Украине для доминирования над российскими оккупантами.

Начало положено

Ракета M39 (ATACMS Block I) была впервые в Украине применена в ночь на 17 октября 2023 г. по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. По результату этих ударов российская авиация понесла наитяжелейшие единовременные потери в вертолетной технике за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Это заставило российское командование лихорадочно задуматься о новых местах дислокации своей авиации и единственное, что их технику пока спасает, так это не российская ПВО, а ограниченный боекомплект ATACMS.

Следует понимать, что недальновидно российской стороне думать, будто угроза для их авиации будет исходить только от М39, ведь помимо нее есть и другие ракеты с разным функционалом. Рассмотрим их все - начиная от характеристик и заканчивая перспективой применения. И начнем с уже хорошо нам знакомой М39.

M39 (ATACMS Block I)

Данная ракета имеет как плюсы, так и минусы. К первым у М39 относится ее чрезвычайно мощная кассетная боевая часть, состоящая из 950 суббоеприпасов М74 размером с теннисный мяч и весом чуть более полкилограмма.

Разброс такого количества суббоеприпасов позволяет охватить большие площади и именно поэтому применение М39 максимально эффективно по объектам, где размещается чувствительная к повреждениям техника либо личный состав. Например, аэродром с авиационной техникой либо полигон, палаточный городок с пехотой.

Дальность полета ракеты не могу отнести ни к минусам, ни к плюсам. Она составляет 165 км и этого вполне достаточно, чтобы охватить любой плацдарм на материковой части Украины. То есть, с учетом нынешних реалий линии боестолкновений данной ракеты достаточно для нанесения ударов по объектам врага на материке, но не на полуострове.

Относительным минусом можно считать систему наведения ракеты - она только инерциальная, что на сегодняшний день является архаизмом.

Производство М39 было приостановлено в 1997 году. На тот момент было выпущено около 1400 ракет. Они применялись в ходе операции «Буря в пустыне» (в количестве 32 штук) и «Свобода Ирака» (450 ракет). Всего известно об использовании в конфликтах и в рамках учений около 560 ракет. По этим данным можно сделать вывод о примерном боезапасе М39.

M39A1 (ATACMS Block IA)

Эта ракета отличается от предыдущей рядом улучшенных и несколько ухудшенных параметров. Начнем с плюсов.

Главное достоинство М39А1 – это то, что ее дальность составляет 300 км. Это позволяет охватить практически всю территорию временно оккупированного полуострова Крым - особенно те районы, где располагаются аэродромы.

То есть, комбинация ракет М39 и М39А1 может полностью решить вопрос с базированием российской авиации на всех временно оккупированных территориях Украины.

К плюсам относится и то, что помимо ИНС ракета получила GPS-наведение, что значительно повысило ее точность и стабильность работы.

К минусам я бы отнес тот факт, что увеличение дальности полета повлияло на объем боевой части и вместо 950 суббоеприпасов, она имеет в своем составе 300 бомб М74.

На сегодняшний день в распоряжении США имеется до полутысячи ракет данной модификации.

M48

Ракеты М48 представляет собой промежуточный этап перехода от М39 к М57 и мы вряд ли их получим. Во многом потому, что их очень мало на вооружении армии США – чуть более 100. Хотя именно этот фактор может повлиять и на положительное решение о передаче Украине М48 – избавиться от них, чтобы место не занимали.

Но не следует воспринимать М48 как нечто ненужное и дефективное. Нет.

Данная ракета также имеет наведение по GPS и дальность поражения целей у нее составляет 300 км. Отличие от ракет семейства М39 в том, что ее боевая часть - это 230-килограмовая осколочно-фугасная проникающего типа боеголовка. То есть, ее применение – это не столько по площади, сколько высокоточное поражение: например, центров принятия решений, штабов бункерного типа или же крупных одиночных целей где-нибудь в порту Севастополя…

Именно удары ракет Storm Shadow/ScalpEG (имеющих схожую БЧ и схожий функционал, хотя и являющихся дозвуковыми крылатыми ракетами авиационного базирования) по Севастополю заставили россиян начать отведение наиболее ценных экземпляров их Черноморской флотилии в Новороссийск.

Фактически М48 может продолжить дело Storm Shadow/ScalpEG и добивать остатки российской Черноморской флотилии, либо сосредоточится на тех целях в Крыму, которые идеальны для ее функционала.

M57

В целом это усовершенствованная М48. У нее уже являющееся стандартным наведение по GPS, дальность полета 300 км, а боевая часть проникающего типа – WAU-23/B.

Согласно последней открытой информации, на вооружении армии США таких ракет находится более полутысячи.

Разумеется, функционал ее применения аналогичен М48, а это означает, что отдельно взятым объектам, даже бункерного типа, будет при наличие таких ракет у Сил обороны Украины весьма «тревожно».

M57E1

Данные ракеты представляют собой проект модернизации М39 и М39А1 с доведением их до уровня М57, в том числе и с заменой боевой части на боеголовку WAU-23/B. Но в данном случае есть нюанс – модификация «Е1» имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный.

Воздушный взрыв осколочно-фугасной БЧ позволяет охватить намного большую площадь по поверхности, нежели взрыв контактного типа и является весьма эффективным средством уничтожения как скопления техники, так и живой силы.

Что имеем в итоге

Украине нужны все выше описанные модификации ATACMS. Каждая из них по-своему полезна для применения на том или ином участке фронта, по тому или иному типу объектов. Благодаря такому разнообразию средств поражения мы не будем ограничены в применяемом функционале либо же неэффективно применять те средства, которые не могут в полной мере раскрыть свой КПД.

Главное, чтобы наши партнеры также понимали необходимость передачи именно такой номенклатуры ATACMS, пускай и с определенными количественными ограничениями, но главное – без функциональных ограничений.

Это вынудит российское командование не только вывести авиацию с временно-оккупированных территорий, что критически повлияет на эффективность ее применения в нашем воздушном пространстве, но и пересмотреть систему управления войсками. Кроме того, нахождение Черноморской флотилии в Новороссийске снизит фактор неожиданности от пусков КРМБ «Калибр» с надводных средств.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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