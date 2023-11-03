закрыть
3 ноября 2023, пятница, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ATACMS эффективно уничтожает «сокровища» россиян

2
  • Александр Коваленко
  • 3.11.2023, 14:12
  • 4,248
ATACMS эффективно уничтожает «сокровища» россиян

Это вынудит бежать не только Черноморский флот.

Силы обороны Украины в октябре успешно применили ракеты ATACMS из первой, ограниченной партии, переданной США. Эти ракеты показали высокую эффективность уничтожения российской техники, но они являлись модификации М39 со своей узкой спецификой применения. В то же время практически все модификации ATACMS необходимы Украине для доминирования над российскими оккупантами.

Начало положено

Ракета M39 (ATACMS Block I) была впервые в Украине применена в ночь на 17 октября 2023 г. по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. По результату этих ударов российская авиация понесла наитяжелейшие единовременные потери в вертолетной технике за все время полномасштабного вторжения в Украину.

Это заставило российское командование лихорадочно задуматься о новых местах дислокации своей авиации и единственное, что их технику пока спасает, так это не российская ПВО, а ограниченный боекомплект ATACMS.

Следует понимать, что недальновидно российской стороне думать, будто угроза для их авиации будет исходить только от М39, ведь помимо нее есть и другие ракеты с разным функционалом. Рассмотрим их все - начиная от характеристик и заканчивая перспективой применения. И начнем с уже хорошо нам знакомой М39.

M39 (ATACMS Block I)

Данная ракета имеет как плюсы, так и минусы. К первым у М39 относится ее чрезвычайно мощная кассетная боевая часть, состоящая из 950 суббоеприпасов М74 размером с теннисный мяч и весом чуть более полкилограмма.

Разброс такого количества суббоеприпасов позволяет охватить большие площади и именно поэтому применение М39 максимально эффективно по объектам, где размещается чувствительная к повреждениям техника либо личный состав. Например, аэродром с авиационной техникой либо полигон, палаточный городок с пехотой.

Дальность полета ракеты не могу отнести ни к минусам, ни к плюсам. Она составляет 165 км и этого вполне достаточно, чтобы охватить любой плацдарм на материковой части Украины. То есть, с учетом нынешних реалий линии боестолкновений данной ракеты достаточно для нанесения ударов по объектам врага на материке, но не на полуострове.

Относительным минусом можно считать систему наведения ракеты - она только инерциальная, что на сегодняшний день является архаизмом.

Производство М39 было приостановлено в 1997 году. На тот момент было выпущено около 1400 ракет. Они применялись в ходе операции «Буря в пустыне» (в количестве 32 штук) и «Свобода Ирака» (450 ракет). Всего известно об использовании в конфликтах и в рамках учений около 560 ракет. По этим данным можно сделать вывод о примерном боезапасе М39.

M39A1 (ATACMS Block IA)

Эта ракета отличается от предыдущей рядом улучшенных и несколько ухудшенных параметров. Начнем с плюсов.

Главное достоинство М39А1 – это то, что ее дальность составляет 300 км. Это позволяет охватить практически всю территорию временно оккупированного полуострова Крым - особенно те районы, где располагаются аэродромы.

То есть, комбинация ракет М39 и М39А1 может полностью решить вопрос с базированием российской авиации на всех временно оккупированных территориях Украины.

К плюсам относится и то, что помимо ИНС ракета получила GPS-наведение, что значительно повысило ее точность и стабильность работы.

К минусам я бы отнес тот факт, что увеличение дальности полета повлияло на объем боевой части и вместо 950 суббоеприпасов, она имеет в своем составе 300 бомб М74.

На сегодняшний день в распоряжении США имеется до полутысячи ракет данной модификации.

M48

Ракеты М48 представляет собой промежуточный этап перехода от М39 к М57 и мы вряд ли их получим. Во многом потому, что их очень мало на вооружении армии США – чуть более 100. Хотя именно этот фактор может повлиять и на положительное решение о передаче Украине М48 – избавиться от них, чтобы место не занимали.

Но не следует воспринимать М48 как нечто ненужное и дефективное. Нет.

Данная ракета также имеет наведение по GPS и дальность поражения целей у нее составляет 300 км. Отличие от ракет семейства М39 в том, что ее боевая часть - это 230-килограмовая осколочно-фугасная проникающего типа боеголовка. То есть, ее применение – это не столько по площади, сколько высокоточное поражение: например, центров принятия решений, штабов бункерного типа или же крупных одиночных целей где-нибудь в порту Севастополя…

Именно удары ракет Storm Shadow/ScalpEG (имеющих схожую БЧ и схожий функционал, хотя и являющихся дозвуковыми крылатыми ракетами авиационного базирования) по Севастополю заставили россиян начать отведение наиболее ценных экземпляров их Черноморской флотилии в Новороссийск.

Фактически М48 может продолжить дело Storm Shadow/ScalpEG и добивать остатки российской Черноморской флотилии, либо сосредоточится на тех целях в Крыму, которые идеальны для ее функционала.

M57

В целом это усовершенствованная М48. У нее уже являющееся стандартным наведение по GPS, дальность полета 300 км, а боевая часть проникающего типа – WAU-23/B.

Согласно последней открытой информации, на вооружении армии США таких ракет находится более полутысячи.

Разумеется, функционал ее применения аналогичен М48, а это означает, что отдельно взятым объектам, даже бункерного типа, будет при наличие таких ракет у Сил обороны Украины весьма «тревожно».

M57E1

Данные ракеты представляют собой проект модернизации М39 и М39А1 с доведением их до уровня М57, в том числе и с заменой боевой части на боеголовку WAU-23/B. Но в данном случае есть нюанс – модификация «Е1» имеет электронный дальномер, позволяющий инициировать воздушный взрыв, а не контактный.

Воздушный взрыв осколочно-фугасной БЧ позволяет охватить намного большую площадь по поверхности, нежели взрыв контактного типа и является весьма эффективным средством уничтожения как скопления техники, так и живой силы.

Что имеем в итоге

Украине нужны все выше описанные модификации ATACMS. Каждая из них по-своему полезна для применения на том или ином участке фронта, по тому или иному типу объектов. Благодаря такому разнообразию средств поражения мы не будем ограничены в применяемом функционале либо же неэффективно применять те средства, которые не могут в полной мере раскрыть свой КПД.

Главное, чтобы наши партнеры также понимали необходимость передачи именно такой номенклатуры ATACMS, пускай и с определенными количественными ограничениями, но главное – без функциональных ограничений.

Это вынудит российское командование не только вывести авиацию с временно-оккупированных территорий, что критически повлияет на эффективность ее применения в нашем воздушном пространстве, но и пересмотреть систему управления войсками. Кроме того, нахождение Черноморской флотилии в Новороссийске снизит фактор неожиданности от пусков КРМБ «Калибр» с надводных средств.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За беспредел ответите, граждане начальники
За беспредел ответите, граждане начальники Ирина Халип
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок