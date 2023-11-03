Для уехавших за границу белорусов придумали очередное изменение 3 3.11.2023, 14:20

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Что на этот раз?

Для уехавших за границу белорусов появилось очередное новшество. Оно касается тех, кто попал в базу «тунеядцев» и должен оплачивать по полным тарифам жилищно-коммунальные услуги.

Изменения предусмотрены постановлением правительства.

Нынешние изменения затрагивают тех белорусов, которые выехали за границу больше чем на 30 дней. Напомним, в марте 2022 года в Беларуси ввели изменения по «иждивенцам». Они предусматривают, что «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней. Даже если уехавший трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение: это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане, России.

Что для уехавших изменило правительство по «тунеядству»

С 4 ноября правительство вводит изменение, по которому белорусам, которые попали в базу «тунеядцев» из-за выезда за границу более чем на 30 дней, смогут пересчитывать ЖКУ по полным тарифам за более ранний период, чем с момента включения в «иждивенцы». Чиновники смогут сделать это в том случае, если выяснится, что человека включили в базу «тунеядцев» с опозданием, то есть были основания сделать это еще раньше. К примеру, в числе «иждивенцев» он оказался только после двух месяцев выезда за рубеж, хотя его должны были включить через 30 дней. Благодаря нынешним корректировкам ему смогут пересчитать ЖКУ по полным тарифам за более ранний период.

«Иждивенцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

За какой период смогут пересматривать «тунеядство»?

В постановлении правительства говорится о пересмотре сформированных списков «тунеядцев» за прошлые периоды — квартал, месяц. Дело в том, что в Беларуси есть две базы «иждивенцев». Одну пересматривают один раз в квартал, а вторую — один раз в месяц, она создана специально для уехавших за границу, в нее вносят тех, кто уехал из страны больше чем на 30 дней. Данные для этой базы предоставляет Госпогранкомитет.

По всей видимости, число месяцев и кварталов, за которые чиновники смогут задним числом начислять уехавшим из страны платежи за ЖКУ по полным тарифам, не ограничено. «В случае выявления трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые подлежали включению в списки за прошлые периоды, такие списки пересматриваются в соответствии с законодательством, действовавшим на дату их формирования, — говорится в постановлении правительства. — При этом учитываются все периоды формирования, начиная с месяца, с которого указанные граждане подлежали включению в списки за прошлые периоды».

Нынешние изменения предусмотрены постановлением правительства №756.

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