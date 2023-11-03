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Минчанка заказала в ресторане брускетту — и не узнала блюдо

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  • 3.11.2023, 14:40
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Минчанка заказала в ресторане брускетту — и не узнала блюдо

Найдите десять отличий.

В воскресенье читательница Onlíner вместе с подругой решила поужинать в Golden Coffee на Богдановича. В этом ресторане они оказались в первый раз. Все шло хорошо, пока девушкам не принесли брускетту с креветками. Ожидание — реальность вышли слишком контрастными. Вместо любых комментариев — издание показывает фото из меню и готового блюда.

Поскольку с остальным заказом все было в порядке, девушки рискнули и решили попробовать. На вкус брускетта оказалось тоже странной: зеленый соус был сладким. Из чего он — определить не получилось.

Подруги настолько поразились и растерялись, что даже не сказали ничего официанту. От ужина остались только фото и не самые приятные впечатления. Но спустя пару дней одна из девушек все же решила рассказать об этом случае в своих соцсетях.

За разъяснением мы обратились к администрации ресторана. Управляющая Ольга призналась, что они сами шокированы произошедшим. С такой жалобой в ресторане столкнулись впервые. Сейчас проверяют, кто из сотрудников приготовил блюдо и вынес его гостям. Для выяснения деталей уже связались с героиней. Также с ней планируют обсудить, как можно исправить сложившееся впечатление.

Golden Coffee на Богдановича работает с 2010 года. В 2017-м здесь провели масштабную модернизацию. Это один из немногих ресторанов Минска, который открыт круглосуточно. Правда, в расписании заведения есть длинный технический перерыв: с 6.00 до 10.00 в будние и с 8.00 до 12.00 в выходные.

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