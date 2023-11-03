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Русского оккупанта ликвидировали по «завету» Путина

  • 3.11.2023, 14:42
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Русского оккупанта ликвидировали по «завету» Путина

ВСУ показали на видео воплощение слов главы РФ.

Благодаря профессионализму украинских операторов БПЛА смерть ходит за российскими захватчиками буквально по пятам, настигая их порой даже в самых неожиданных местах.

Так, известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором дрон-камикадзе наносит удар по оккупанту как раз в тот момент, когда тот решил сходить в туалет.

Заметив приближающуюся угрозу, россиянин поспешил вбежать внутрь, однако это ему все равно не помогло.

«ГРИФОН 501 всегда на страже как нашего государства, так и экологии. Поэтому удачно отработал по оккупанту FPV-дроном, когда тот как раз направлялся в туалет», — прокомментировал Стерненко обнародованные кадры.

Таким образом, бойцы Сил обороны Украины буквально воплотили в жизнь обещание кремлевского диктатора Владимира Путина «мочить террористов в сортире», сделав в реальности то, чем он грозился лишь на словах.

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