Русского оккупанта ликвидировали по «завету» Путина
- 3.11.2023, 14:42
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ВСУ показали на видео воплощение слов главы РФ.
Благодаря профессионализму украинских операторов БПЛА смерть ходит за российскими захватчиками буквально по пятам, настигая их порой даже в самых неожиданных местах.
Так, известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором дрон-камикадзе наносит удар по оккупанту как раз в тот момент, когда тот решил сходить в туалет.
Заметив приближающуюся угрозу, россиянин поспешил вбежать внутрь, однако это ему все равно не помогло.
«ГРИФОН 501 всегда на страже как нашего государства, так и экологии. Поэтому удачно отработал по оккупанту FPV-дроном, когда тот как раз направлялся в туалет», — прокомментировал Стерненко обнародованные кадры.
Таким образом, бойцы Сил обороны Украины буквально воплотили в жизнь обещание кремлевского диктатора Владимира Путина «мочить террористов в сортире», сделав в реальности то, чем он грозился лишь на словах.
Хотів росіянин покакати, але обісрався і вмер.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 2, 2023
ГРИФОН 501 завжди на сторожі як нашої держави, так і екології. Тому вдало відпрацював по окупанту FPV дроном, коли той саме прямував до туалету. pic.twitter.com/rS2A3kyv71