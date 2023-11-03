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«Купленную в кредит квартиру продали на восемь тысяч дороже»

  • 3.11.2023, 14:59
«Купленную в кредит квартиру продали на восемь тысяч дороже»

Как белорусы относятся к кредитам на жилье?

Желание переехать в собственную квартиру — прекрасный мотиватор для целеустремленного человека. А когда решить квартирный вопрос хочется побыстрее, на помощь приходят кредиты.

Сайт realt.by решил расспросить у читателей об их отношении к займам.

«На первый кредит купила мебель, бытовую технику и посуду»

Ирина:

— Свой первый кредит я помню очень хорошо — это был кредит, который выдается молодым специалистам после окончания обучения. Он на тот момент очень помог в обустройстве на новом месте работы. Процентная ставка была совсем смешная − где-то 3−5% годовых, выдавался он сроком на 2 года. Сумма, которую кредитовал банк, была небольшой, но я смогла купить себе необходимую бытовую технику, посуду и некоторые предметы мебели. Рассчиталась я по этому кредиту очень легко. И в целом рада, что взяла его тогда. Он дал мне хороший старт!

К кредитам на жилье я также отношусь хорошо. Ты можешь приобрести свою недвижимость, принимая на себя определенные обязательства. Тут только важно все просчитать и оценить свои возможности. Считаю, что когда человек понимает, что нужную ему сумму для покупки жилья он будет накапливать очень долго, то вопрос о взятии кредита должен быть решен в положительную сторону. Экономически целесообразнее платить за свое собственное жилье, а не класть деньги в карман арендодателю.

Лично я сама недавно взяла кредит на жилье, чему очень рада. Вопрос о покупке собственного жилья я прорабатывала достаточно долго и понимала, что с ростом курса валюты сумма, которую я могу откладывать ежемесячно, постоянно уменьшается. Отсюда вывод — нужно брать кредит! Он уже не будет привязан к валюте, и я смогу спокойно его гасить, не обращая внимания на курс. Решалась на кредит я где-то около года: ждала снижения процентной ставки, изучала рынок недвижимости Минска и подбирала интересующие меня варианты.

Считаю, что сейчас брать кредит достаточно выгодно: процентные ставки очень приемлемые. Главное, правильно оценить свою финансовую ситуацию на данный момент и возможные риски в дальнейшем (например, в случае роста ставки рефинансирования — готовы ли вы будете платить больше по вашему кредиту).

«Купленную в кредит квартиру продали на 8 тысяч дороже»

Светлана:

— Мой первый кредит был именно кредитом на жилье. До этого я не пользовалась картами рассрочки, не занимала деньги у друзей, не связывалась с ломбардами — в общем, была человеком без какой-либо кредитной истории. В 2017-м году вместе с мужем мы стали присматривать квартиры для покупки. До этого мы около года жили с родителями, но решили, что пора переезжать. У нас было около 40 тысяч долларов собственных накоплений, а еще 10 тысяч долларов мы взяли в кредит в одном из банков. Нашу квартиру мы нашли на вторичном рынке. Это была однушка, расположенная недалеко от станции метро «Партизанская». Так как в тот год цены были на очередном дне, то мы смогли приобрести квартиру с ремонтом за 50 тысяч долларов. Ежемесячные платежи по рублевому кредиту оказались вполне подъемными. Кроме того, с ростом курса доллара и зарплат они становились всё менее ощутимыми для семейного бюджета. В этом году мы решили расширяться и выставили нашу квартиру на продажу. Кредит пришлось погасить досрочно, но зато саму квартиру мы смогли продать на 8 тысяч долларов дороже, так как за прошедшие годы цены на жилье выросли. Сегодня я отношусь к кредитам абсолютно спокойно. Понимаю, что это — не страшно.

«Обычно у людей есть на руках какая-то накопленная сумма, но ее не хватает для покупки отдельной квартиры»

Станислав:

— Кредиты на недвижимость хороши тем, что они помогают многим сделать финальный шаг к покупке квартиры. Ведь в большинстве своем у людей есть на руках какая-то накопленная сумма, которая является существенной, но ее не хватает для покупки квартиры мечты. Например, у человека есть 35 тысяч долларов, но на накопление еще 15 тысяч ему понадобится 5−7 лет. В таких случаях кредит — единственно верное решение. Ведь копить можно еще долго, а жить в своей квартире хочется здесь и сейчас. А еще кредиты на жилье являются двигателем экономики. Поэтому они выгодны всем. Ведь каждый кредит на недвижимость влечет за собой цепочку экономически активных действий. Это и ремонт (работа для строителей), и покупка мебели (продажи товаров), и, наконец, новоселье (покупка еды и подарков). Кажется, что это мелочи, но именно благодаря им формируется внутренний спрос, который двигает экономику.

«Кредит на жилье выглядит более привлекательным, чем просто складывание денег в копилку»

Петр:

— Мой первый кредит был на холодильник. Когда мы только окончили университет и снимали с женой квартиру, то купили бэушный холодильник, который проработал совсем недолго и сломался. Так как покупать старье больше не хотелось, мы решили попробовать купить холодильник в кредит. Взяли его в каком-то малоизвестном нам банке, который предложил магазин. В итоге платили проценты и еще какие-то суммы просто за обслуживание. Это превышало наши финансовые возможности, и честно говоря, хотелось поскорее отдать тот кредит и больше не связываться с непроверенными банками.

При этом кредиты на жилье я считаю хорошим делом. Получается, что кредит позволяет жить в квартире уже сейчас, а платить по мере зарабатывания денег. Это выглядит более привлекательным, чем просто складывание денег в копилку. Ведь когда их заработаешь, уже нельзя будет потратить на себя и свою семью в прошлом. А ложка, как говорится, дорога к обеду. Конечно, оформляя кредит на квартиру, ты должен понимать, что за пользование кредитом тебе придется годами отдавать некоторую часть своей ежемесячной зарплаты. Это непросто, но как показали предыдущие годы — люди, взявшие кредит на жилье, все равно оставались в выигрыше за счет инфляции и роста цен на квадратные метры.

«Поддержка в форс-мажорных обстоятельствах вселила надежду»

Егор:

— Для меня приобретенная квартира — это актив. И основное, что меня беспокоит, это вероятность потери жилья в цене. Так, сейчас я с долей тревоги обращаю внимание на новости, связанные с вводом большого количества нового жилья в Минск Мире или Северном береге. Пока вроде причин для беспокойства нет. Но, в принципе, я рассматриваю вариант реинвестирования в новую квартиру — возможно, на уровне котлована. В таком случае мне понадобится снова взять кредит на недостающую сумму.

Считаю, что для спокойного существования кредит можно брать, если ежемесячный платеж не превышает порядка одной трети дохода. Хотя в свое время я выплачивал и больше, стремясь погасить кредит как можно быстрее. Я не ждал, что курс доллара со временем сильно сократит стоимость кредита. Мне было важно скорее рассчитаться. К слову, в тот год, когда я брал кредит, процент по нему был высоким − в районе 20. Но хочу отметить, что когда весной 2022-го года курс доллара резко взлетел вверх и ставка поднялась, вышло распоряжение не пересчитывать ставку по текущим кредитам. Эта поддержка в форс-мажорных обстоятельствах вселила надежду. Так что сейчас решиться на новый кредит мне уже гораздо проще.

«Дележка плиты — только для людей с очень крепкой психикой»

Мария:

— На мой взгляд, жить на съемной квартире и параллельно копить на собственную — практически нереально. Цены на аренду в Минске стартуют от 200 долларов. Плюс коммуналка, интернет — как после всех этих вычетов отложить большую сумму? Конечно, можно жить с родителями или, если повезет, получить комнату в общежитии. Вы сэкономите деньги, но с большой вероятностью потратите нервы. Мне хватило полутора лет в семейном общежитии: уборка общих туалетов и дележка плиты — только для людей с очень крепкой психикой.

Поэтому уже сейчас я думаю о кредите. Капитал на первый взнос у меня есть, стабильная работа тоже. Удобно, что банки сразу предлагают рассчитать платежи по кредиту — можно понять, готов ты к этим обязательствам или нет. Я люблю четко планировать свой бюджет, поэтому необходимость ежемесячно отдавать определенную сумму банку меня не пугает. Зато я смогу жить в своей квартире — и не зависеть от капризов арендодателей.

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