Паника в Крыму: стала известна цель №1 для удара ATACMS 3.11.2023, 15:04

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Это может стать неприятным сюрпризом для россиян.

Ракеты ATACMS могут эффективно наносить ущерб вражеским запасам на полуострове. Спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук рассказал «24 каналу», как это пытаются предотвратить оккупанты.

Новость об использовании американских ракет ATACMS в Крыму создает беспокойство среди россиян, и они пытаются перерасташивать свою технику и использовать хитрые методы для защиты.

«Относительно объектов систем противовоздушной обороны - на сегодня именно они являются мишенью «№1» для наших подразделений. Видим, что именно по ним в последнее время и прилетает», – подчеркнул Сергей Братчук.

Следует отметить, что ПВО в Крыму по плотности не уступает Московскому округу. Более того, она имеет много эшелонов, включая ближний, средний и дальний диапазоны действий.

«Вооруженные Силы Украины, использовав новое оружие, метко и эффективно уничтожают вражескую систему ПВО. Это делается для того, чтобы потом бить по другим объектам, ведь они будут менее защищенными», – пояснил Братчук.

Противник пытается маскировать свои позиции для спутниковых снимков. Однако украинская разведка и партизанское движение владеют информацией по всем этим действиям.

Учитывая, что Крым теперь находится в зоне действия ракет, находящихся на вооружении ВСУ, для россиян эта новость, очевидно, не вызывает оптимизма.

«Без преувеличения есть панические настроения, но они перерастают в повышенную агрессивность. Поэтому сейчас пытаются интенсивнее обстреливать Одесскую область, чтобы угрожать нашему экспортному коридору», – отметил Сергей Братчук.

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