ЦАХАЛ показал, как уничтожает туннели террористов в секторе Газа 3.11.2023, 15:28

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Уникальные кадры.

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают масштабную наземную операцию в секторе Газа. В результате воины Армии обороны Израиля уже уничтожили сотни объектов и туннелей террористов ХАМАСа.

Так, ЦАХАЛ опубликовал новые кадры, на которых видны последствия атаки войск Израиля. На нем виден разрушенный туннель, в котором прятались боевики.

«ЦАХАЛ продолжает находить и уничтожать террористические туннели ХАМАС в Газе. На видео вход и выход из туннеля», - говорится в сообщении.

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