Белорусы представили гробы для россиян 3.11.2023, 15:30

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Выглядят как лукошко.

Выставка «Некрополь — World Russia — 2023» проходит в «Крокус Экспо» в Москве. Она посвящена, не трудно догадаться, похоронному делу. Там собрались представители ритуальной сферы, которые демонстрируют гробы, могильные плиты и новинки траурной моды. На выставку сходили журналисты издания MSK1.RU — и очень удивились белорусским гробам.

На выставке встречались стенды, посвященные войне России против Украины. Возле одного из них расположена экспозиция с плетенными экогробами из Беларуси.

«Они выглядят как лукошко, куда можно собирать ягоды, только гораздо больше», — отметили в российском издании.

Экогроб из лозы

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На стенде компании представлены товары для людей, которые решили себя после смерти захоронить классическим способом, так и для тех, кто завещал себя кремировать. Помимо гробов тут были также экологичные корзинки для животных.

«Гробы делаются из лозы, — объяснила журналистам создательница компании Green Org Анастасия Филатова. — Они полностью натуральные. Внутренности — стопроцентно хлопковые. Дно прочное, вплетена фанера. Выдерживают вес до 200 килограммов».

Представители компании рассказали, что интерес к экогробам очень большой, но не стали раскрывать статистику продаж.

«Это экоальтернатива. Его нет нигде на территории СНГ, кроме как у нас. Англия, Австралия — европейцы ими занимаются, а мы нет», — рассказала Филатова.

Филатова рассказала, почему она пришла в этот бизнес: «Я стала для себя искать альтернативу. Что вообще происходит в моей стране, стала просматривать другие страны. Увидела, что есть такое движение — зеленое захоронение. Когда хоронят в таких изделиях, изготовленных по всем стандартам экологичности. Решила сделать условно „для себя“, для своей семьи. Потом решила подвергать это философии, чтобы и другие люди видели альтернативы».

Стоит такая альтернатива 90 тысяч российских рублей (около 3 тысяч белорусских. — Прим. ред.).

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