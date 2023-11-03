закрыть
3 ноября 2023, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы представили гробы для россиян

  • 3.11.2023, 15:30
  • 6,362
Белорусы представили гробы для россиян

Выглядят как лукошко.

Выставка «Некрополь — World Russia — 2023» проходит в «Крокус Экспо» в Москве. Она посвящена, не трудно догадаться, похоронному делу. Там собрались представители ритуальной сферы, которые демонстрируют гробы, могильные плиты и новинки траурной моды. На выставку сходили журналисты издания MSK1.RU — и очень удивились белорусским гробам.

На выставке встречались стенды, посвященные войне России против Украины. Возле одного из них расположена экспозиция с плетенными экогробами из Беларуси.

«Они выглядят как лукошко, куда можно собирать ягоды, только гораздо больше», — отметили в российском издании.

Экогроб из лозы
Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На стенде компании представлены товары для людей, которые решили себя после смерти захоронить классическим способом, так и для тех, кто завещал себя кремировать. Помимо гробов тут были также экологичные корзинки для животных.

«Гробы делаются из лозы, — объяснила журналистам создательница компании Green Org Анастасия Филатова. — Они полностью натуральные. Внутренности — стопроцентно хлопковые. Дно прочное, вплетена фанера. Выдерживают вес до 200 килограммов».

Представители компании рассказали, что интерес к экогробам очень большой, но не стали раскрывать статистику продаж.

«Это экоальтернатива. Его нет нигде на территории СНГ, кроме как у нас. Англия, Австралия — европейцы ими занимаются, а мы нет», — рассказала Филатова.

Филатова рассказала, почему она пришла в этот бизнес: «Я стала для себя искать альтернативу. Что вообще происходит в моей стране, стала просматривать другие страны. Увидела, что есть такое движение — зеленое захоронение. Когда хоронят в таких изделиях, изготовленных по всем стандартам экологичности. Решила сделать условно „для себя“, для своей семьи. Потом решила подвергать это философии, чтобы и другие люди видели альтернативы».

Стоит такая альтернатива 90 тысяч российских рублей (около 3 тысяч белорусских. — Прим. ред.).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За беспредел ответите, граждане начальники
За беспредел ответите, граждане начальники Ирина Халип
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок