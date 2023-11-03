«Генерал СВР»: В новом российском «политбюро» возникли разногласия 3.11.2023, 15:41

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Идет процесс распределения сфер влияния.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы РФ Владимира Путина, рассказал о противоречиях в новой конфигурации власти в Кремле:

— В окружении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева сложилось устойчивое мнение, что после достижения компромисса с основными группами приближенных к ныне покойному президенту России Владимиру Путину, по удержанию власти и сохранению режима, основные проблемы решены.

Есть даже некоторая эйфория и уверенность, что самый опасный промежуток времени, первые несколько дней после смерти Путина, пройден успешно, и теперь их власть будет только расти и крепнуть. Но это не так.

Фундаментальные разногласия между членами нового «политбюро 2.0» никуда не исчезли, и возможность существовать в таком составе, это только иллюзия.

Пока идет распределение сфер влияния в новой конфигурации власти и все акторы этим увлечены.

Условный «медовый месяц» нового объединения пройдет очень быстро, и большинство договоренностей окажутся нереализованными.

Центр баланса системы — Владимир Путин — мертв, а без стержня, нет и баланса.

В отличии от оппозиции, российские элиты из второго и третьего круга понимают, что эпоха «стабильности» закончилась, и они оказались в очень шатком положении, когда тот, кто бездействует исчезает или погибает.

Пока не видно явной турбулентности в «политбюро 2.0», можно просто наблюдать, но эта турбулентность обязательно возникнет и тогда возникнет острый политический кризис.

Выбор необходимо делать уже сейчас.

Окружение Патрушева пока ищет приемлемый «график работы» для двойника президента. Есть разные мнения по поводу того как часто «президент» должен появляться на мероприятиях, проводить встречи и открытые совещания. Сам секретарь Совбеза и ряд его единомышленников считают, что частое появление дублера может привести к разоблачению и это лишний риск.

Есть и другое мнение, что в случае резкого изменения графика и после отмены участия двойника в ряде мероприятий, возникнут ненужные вопросы и подозрения, а это чревато проблемами толкования происходящего.

Стоит обратить внимание на активность топ-элит сегодня и завтра. Будет 9 дней после смерти Путина и окружение готовится провести поминки усопшего.

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