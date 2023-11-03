Из кранов минчан пойдет зеленая вода 3.11.2023, 15:43

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В воду добавят флуоресцеин.

В Минске начнут окрашивать воду. Для этого используют специальное вещество – флуоресцеин, пишет Telegram-канал Минскэнерго.

Волноваться не стоит, ведь краситель полностью безопасен для человека. Добавлять в сетевую воду вещество будут с 9–10 ноября 2023 года и по 30 апреля 2024-го.

Ввод флуоресцеина в сетевую воду произведут в закрытой системе теплоснабжения районных котельных «Кедышко» и «Шабаны» филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Возможность включить воду и обомлеть имеют жители сразу нескольких районов – Ленинского, Заводского, Советского и Первомайского.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте Минскэнерго.

Процедура нужна для обнаружения неплотности водоподогревателей, а также утечек в теплоносителях. К тому же флуоресцеин помогает выявить факты нецелевого использования теплоносителей.

В организации заверили, что дозирование красителя будет проведено «в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами».

Тем, кто заметит утечку светло-зеленой воды или появление ее в системах горячего водоснабжения, нужно обратиться в диспетчерскую службу по телефонам: (8 017) 298-27-47, 298-27-27, 298-27-37.

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