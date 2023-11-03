закрыть
3 ноября 2023, пятница, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Представлен самый экстремальный суперкар Mercedes

  • 3.11.2023, 14:46
Представлен самый экстремальный суперкар Mercedes

Его создали для гонок серии AMG Racing Series.

Суперкар Mercedes-AMG GT получил новую гоночную версию GT2 Pro. Эта модификация предназначена для частных трек-дней. Об этом рассказали на сайте Carscoops, пишет «Фокус».

Mercedes-AMG GT2 Pro основан на модели первого поколения. Суперкар получил новый кузовной обвес и множество других улучшений.

Спереди установлен массивный сплиттер и измененный капот. Также можно заметить новые воздухозаборники на крыльях и аэродинамические элементы из карбона.

Суперкар получил 18-дюймовые колесные диски с центральной гайкой. Они предлагаются в двух вариантах окраски.

Сзади расположено массивное антикрыло из карбона. Помимо этого появился большой диффузор.

Подвеска Mercedes-AMG GT2 Pro значительно отличается от стандартной модели. Автомобиль получил амортизаторы с четырехпозиционной регулировкой.

В интерьере установлен гоночный руль дополнительными органами управления. Также внутри разместили одно спортивное сиденье.

Mercedes-AMG GT2 Pro оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. Благодаря функции Push2Pass отдачу можно временно увеличить до 740 л.с.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Она передает крутящий момент на задние колеса.

Стоимость новинки составляет 479 000 евро (508 000 долларов). Все покупатели смогут принять участие в эксклюзивной серии гонок AMG Racing Series.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За беспредел ответите, граждане начальники
За беспредел ответите, граждане начальники Ирина Халип
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок