Появились подробности уничтожения российской колонны под Угледаром 4 3.11.2023, 16:06

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Стало известно, чем украинские военные разбили российскую технику.

Российские оккупанты попытались наступать на Угледарском направлении, однако бойцы ВСУ отразили вражескую атаку, нанеся РФ большие потери.

Стали известны подробности разгрома бронеколонны РФ украинскими защитниками. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, а также опубликовал соответствующие фото, пишет «Главред».

В ходе отражения вражеского штурма бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили технику российских оккупантов, которые пытались наступать на Углегорском направлении.

«Среди техники есть несколько танков с противоминными тралами, тактика та же, что была в первые дни наступления на Авдеевку, только вчера враг бросил меньшие силы», — рассказал волонтер.

Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, добавил Стерненко.

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