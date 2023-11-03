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Из Витебска можно будет слетать на египетский курорт

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  • 3.11.2023, 16:15
Из Витебска можно будет слетать на египетский курорт

Уже с февраля 2024 года.

Авиарейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх из Витебска начнутся с 7 февраля 2024 года, заявил на пресс-конференции генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец. Сейчас никаких рейсов из витебского аэропорта нет.

Игорь Чергинец рассказал об увеличении чартерной программы: «Мы полетим с 7 февраля из Витебска в Шарм-эль-Шейх. Уже есть заявка с 15 мая из Гомеля в турецкую Анталию. Количество рейсов будет расти, количество направлений будет расширяться не только из Минска, но и областей».

Сейчас из витебского аэропорта не летают. «После 2020 года, когда были задействованы все областные аэропорты, — пояснил гендиректор. — Мы сейчас начали возвращаться в областные аэропорты».

Директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко сообщил, что в планах полеты в Венесуэлу транзитом через Кубу, во Вьетнам и Таиланд. На конец октября нацаэропорт обслужил более 2 млн пассажиров, а по итогу года ожидается 2,4 миллиона.

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