Прозрение 2 Вадим Зайдман

3.11.2023, 16:20

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Вадим Зайдман

Победа Украины — лучший способ предотвращения мировой войны.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 29 октября в интервью каналу ZDF, а также 31 октября в эфире радиостанции Deutschlandfunk предупредил о возможности войны в Европе и что немцам следует быть к ней готовыми.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне».

К этой опасности, по его словам, привела агрессия России против Украины, а также нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Что тут можно сказать? – Только развести руками и с горьким удовлетворением констатировать: наконец-то после двух десятилетий агрессивной политики Путина (геноцида Чечни, агрессии против Грузии, истребления сирийцев, уже почти 10 лет длящейся войны против Украины), после его Мюнхенской речи 2007 года, в которой он прямым текстом – для туго соображающих и слабовидящих – анонсировал свои агрессивные планы по избыванию «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века», до некоторых политиков на Западе стала доходить опасность большой европейской, то есть, Третьей мировой войны.

Какая проницательность!

Это то, о чем я – что если Путина не остановить в его экспансионистском движении, его геополитические аппетиты будут только расти и дело с большой вероятностью может окончиться мировой войной – робко предупреждал уже после его грузинской кампании 2008 года (конкретно писал, что после Грузии будет Крым: «В свете агрессии России против Грузии... перспектива оккупации Крыма под предлогом защиты соотечественников предстает вполне зримой. А российский народ, похоже, вполне подготовлен к тому, чтобы и такую агрессию воспринять с должным патриотическим пониманием»), а после событий 2014-го так чуть не в каждой статье на эту тему бил в набат!

Теперь эта очевидная истина добралась – пробилась! – наконец, уж не знаю какими многолетними кружными путями, до голов некоторых западных политиков. Именно очевидная – потому что я вспомнил о том, что я обо всем этом пишу как минимум с 2008 года не потому, что я такой гениальный провидец, а потому, что такое развитие событий должно было быть очевидным любому, кто хотя бы краем уха слышал о Мюнхенском соглашении/сговоре 1938 года и в курсе того, чем заканчивается умиротворение агрессора. – И позором, и войной.

И уж тем более это должно было быть очевидно западным политикам. У исторических Чемберлена и Даладье имелось хотя бы то оправдание, что у них еще не было опыта, чем заканчивается умиротворение агрессора. У нынешних даладье и чемберленов – обам, меркелей и прочих микронов – даже такого оправдания нет.

Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Порадуемся хотя бы этому.

Хорошо, что до некоторых политиков на Западе, наконец, стала доходить опасность большой войны в Европе.

Плохо – что они не делают надлежащие из этого печального знания выводы. Писториус в своих интервью сделал упор на обороне: «Мы должны быть готовы к обороне. И подготовить для этого Бундесвер и общество». Сетовал на то, что в последние 30 лет Бундесвер пришел в упадок: «Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, и обветшало, невозможно наверстать за 19 месяцев».

Просто оторопь берет от непонимания человеком, осознавшего смертельную опасность – каким наилучшим и скорейшим путем следует действовать, чтобы избежать такой перспективы. Какой должна быть стратегия победы. – Обороняясь, агрессора не победить.

После полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года, когда руководители многих европейских стран оправдывали свое нежелание поставлять Украине оружие в достаточном количестве и качестве тем, что такое оружие нужно им самим, чтобы не ослабить собственную обороноспособность, я (и не только я) писал о том, что именно поставки оружия Украине – верный залог того, что его не придется применять на полях сражений в своих странах, ценою жизней собственных солдат. Украина ценою жизней своих воинов отстоит свою и ВАШУ свободу – дайте ей только все необходимое вооружение.

Неужели и теперь, когда опасность большой войны в Европе осознали даже некоторые европейские политики, до них никак не дойдет, что наилучшая инвестиция в предотвращение такой войны – это сделать все возможное для победы Украины. А значит, осуществить скорейшие поставки ей оружия в необходимом для этого количестве и качестве.

Чтобы когда и эта очевидная истина тоже, наконец, осенит вас, не стало слишком поздно.

А потом, когда непосредственная опасность войны минует, можно будет в спокойной обстановке заняться модернизацией Бундесвера.

Господин Писториус! Ну, скажите же своему шефу, г-ну Шольцу, чтобы для начала поставил, наконец, Украине Taurus! – Тем более, Байден уже начал поставки ATACMS. Может быть, Шольц, случайным образом, не в курсе этого факта? – Пожалуйста, обратите на это его внимание! Он ведь все время в плане поставок оружия Украине оглядывается на американского коллегу.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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