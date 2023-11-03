Белорусский футболист Кутузов рассказал, как ему помогла итальянская мафия 3.11.2023, 16:51

История произошла, когда он играл за «Бари».

Белорусский экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов поделился историей о своих связях с итальянской мафией во время жизни в Бари, пишет «Трибуна».

«Однажды мой сосед подошел, попросил у меня футболку «Интера», сказал, что для одного знакомого, который здесь очень многим управляет. Ну, то есть многие процессы в Бари, в общем, проходят сквозь него. Я взял футболку, отдал ему. Он после игры подошел и сказал, что если что-то нужно будет в Бари, ты нам скажи, мы очень благодарны тебе за твой жест.

Спустя какое-то время на тренировке какой-то болельщик за забором стоял, кричал, мол, вы там плохо играете, вратарь – идиот, центральный защитник не может одну передачу сделать. Причем громко еще таким голосом, я что-то ему в ответ крикнул, так как вижу, что на коллектив это отражается.

Мы вышли с ним поговорить. Там охрана была, тоже через одного человека перекрикивались. В итоге я пошел в раздевалку, а он мне вслед кричит, говорит, я знаю, где ты живешь, знаю, где твоя семья. Я тогда беру телефон, звоню другу, рассказываю ситуацию.

А на следующий день пришел на тренировку после обеда и мне рассказали, что тот болельщик пришел в 7 утра, под офисом сидел, ждал, пока кто-нибудь придет, откроет. А потом он просил у всех прощения, сказал, что больше так вести себя не будет, видоизменил свою позицию в корне, и поэтому будет всех уважать», – рассказал Кутузов.

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