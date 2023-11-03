На кладбищах российского Новосибирска закончились свободные места 3 3.11.2023, 17:02

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Слишком много захоронений «вагнеровцев».

Места на кладбищах российского Новосибирска близки к исчерпанию. Об этом «Коммерсанту» сообщили в департаменте инвестиций и потребительского рынка мэрии, подчеркивая, что проблема стала чрезвычайно острой для города.

На ситуацию с нехваткой мест на кладбищах могло повлиять массовое захоронение в Новосибирске наемников ЧВК «Вагнер». Издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на данные муниципальной системы общественных кладбищ «Ритуал» отмечает, что с декабря 2022 года по июль 2023 года на Гусинобродском кладбище города похоронили не менее 368 бойцов ЧВК. Это самое масштабное захоронение «Вагнера» на востоке России.

Журналисты выяснили, что большинство погибших — жители Красноярского края и Кузбасса. Новосибирцы составляют всего около 17% от общего числа похороненных.

Чаще всего «вагнеровцев» в Новосибирске хоронили с января по март 2023 года. Этот период совпадает с временем штурма Бахмута. Среднее время между гибелью и похоронами наемников составляло приблизительно полтора месяца.

Ситуация не ограничивается только Гусинобродским кладбищем. В мае «Сибирь.Реалии» обнаружили девять могил наемников на Заельцовском кладбище. Они погибли с сентября 2022 года по март 2023 года.

В связи с нехваткой свободных мест на общественных кладбищах власти города приняли решение о расширении территорий нескольких кладбищ, включая Заельцовское, Северное, Инское и Южное. Также в планах построение колумбариев для размещения праха усопших.

В Сибири «вагнеровцев» также хоронят в Иркутске, где в сентябре было зафиксировано 140 их могил.

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