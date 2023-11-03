Белорус вез через литовскую границу зефир с «сюрпризом» 11 3.11.2023, 17:09

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Стоимость контрабанды вместе с налогами оценили в 828 тысяч евро.

Очередную партию контрабандных белорусских сигарет перехватила литовская таможня.

Инцидент произошел 21 октября. Грузовой автомобиль, которым управлял белорус, ехал через пункт пропуска «Шальчининкай». В документах было указано, что в машине перевозили зефир.

Но рентген показал, что зефир был лишь прикрытием для сигарет. Из автомобиля конфисковали 200 тысяч пачек белорусских сигарет NZ Gold. Стоимость контрабанды вместе с налогами оценивается в 828 тысяч евро.

Водителя после допроса освободили под подписку.

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