Кто будет править Россией, если Путин умрет? 3 3.11.2023, 17:52

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Объясняют юристы и политологи

Согласно Конституции, во всех случаях, когда президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет глава правительства РФ. В президентском указе от 3 октября 1993 года № 1576 есть даже более точная формулировка: «в случае смерти Президента Российской Федерации полномочия Президента исполняет председатель Совета Министров — правительства РФ», пишет The Moscow Times.

«Умершим любого человека, даже президента, в России признает врач. Потом на этом основании орган записи актов гражданского состояния выдает свидетельство о смерти, которое имеет общеобязательное значение, — рассказывает международный юрист Сергей Голубок. — Председатель правительства после этого автоматически становится исполняющим обязанности президента в силу своей должности, его никто не должен специально назначать. Сейчас это Михаил Мишустин».

«В случае смерти президента немедленно собирается медицинская комиссия, устанавливающая факт смерти. Кто ее собирает? Скорее всего, председатель правительства: от этого зависят его действия, — добавляет юрист, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. — Поскольку [специальный] указ о временном исполнении обязанностей президента отсутствует, лицо, принимающее на себя исполнение обязанностей, должно принести присягу, предусмотренную Конституцией. Принесение присяги перед судьями Конституционного суда, генпрокурором и т. д. является формальным основанием для дальнейшего исполнения президентских обязанностей».

Юрист отмечает, что формально никто не должен мешать во всем этом главе правительства, но фактически такое возможно. «В Туркменистане после смерти [экс-президента Сапармурата] Ниязова [в 2006 году] его полномочия должен был выполнять председатель верхней палаты, — приводит пример Шаблинский. — Потом он исчез. Кажется, убили. Никто о нем более ничего не слышал. В Узбекистане, где в Конституции было подобное положение, председатель Сената даже выполнял эти полномочия после смерти [экс-президента Ислама] Каримова. Но потом добровольно отказался в пользу [нынешнего президента Шавката] Мирзиеева».

Шаблинский добавляет, что смерть президента невозможно скрыть. «Можно не сообщать о ней день-два. Так было в случае с Каримовым, — говорит юрист. — Но потом сообщать приходится: есть всегда люди, которые в этом очень заинтересованы. Мишустин, конечно, заинтересованное (пока) лицо».

После смерти президента Совет Федерации должен в течение 14 дней назначить дату досрочных президентских выборов. Еще в течение пяти дней эта дата должна быть опубликована в СМИ. Сами выборы пройдут через три месяца — по закону, они назначаются не более чем за 100 дней и не менее чем за 90 дней до дня голосования.

Сергей Голубок поясняет, что процедура выборов будет после смерти президента такой же, как и в обычной ситуации. И врио президента, председатель правительства, тоже сможет принять в выборах участие. «Как это и сделал Путин в 2000 году [когда он заменял президента]», — говорит юрист.

У врио президента есть законодательные ограничения полномочий, но их немного. Как поясняет юристка «Первого отдела» Валерия Ветошкина, врио президента не имеет права распускать Госдуму, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции.

Сергей Голубок добавляет, что врио президента в таком случае сможет увольнять членов правительства, но вот его самого уволить будет невозможно — это может сделать только президент, а в такой ситуации им и является сам председатель правительства. То есть сместить его с должности до проведения выборов по закону нельзя, и получается, что премьер-министр, став врио президента, получает даже больше полномочий, чем президент. «Это очередное несовершенство ельцинской Конституции, — заключает Голубок. — Хотя я сомневаюсь, что в случае реальной смерти Путина кто-то реально будет ориентироваться на действующую Конституцию. Я думаю, что в реальности может случиться что угодно, и это будет зависеть в основном от обстоятельств».

Что будет, если глава правительства тоже не сможет или просто откажется выполнять работу президента, в Конституции прямо не прописано. Есть теория, что в таком случае врио президента станет один из заместителей премьер-министра. Ее авторы исходят из того, что исполнение обязанностей президента — это, в свою очередь, одна из должностных обязанностей председателя правительства, а их в случае его отсутствия будут исполнять именно заместители. Но Сергей Голубок с этим не согласен: «Председатель правительства в иной процедуре утверждается, чем заместитель, поэтому врио он стать не может». Юрист отмечает, что, по другой теории, врио президента в таком случае должен быть председатель Совета Федерации (сейчас это Валентина Матвиенко). «Но толкованием Конституции занимается Конституционный суд, и этот вопрос им не истолкован, — говорит Голубок. — Это дыра в Конституции, поэтому Мишустину нельзя отказываться и нельзя болеть».

Разрешить эту коллизию однозначно может только Конституционный суд по запросу заинтересованных органов, например, палат Федерального собрания, поясняет Голубок. Но это занимает время: предварительное рассмотрение жалобы может занимать около месяца, а для ее изучения судьями КС конкретный срок вообще не установлен. Так или иначе, если премьер-министр не сможет или не захочет стать врио президента — это будет спорная ситуация, и решаться она будет не законным, а каким-либо иным способом, подтверждает юрист.

Политолог Аббас Галлямов также не уверен, что в случае смерти президента его окружение будет опираться на законодательство. «Поскольку главным бенефициаром этой ситуации окажется премьер-министр, то он и те группы элит, которые будут ориентированы на него, будут стараться действовать по закону. Те, кто попытается играть против, будут вынуждены нарушать закон», — рассуждает он, поясняя, что в итоге начнется либо «борьба преемников» друг с другом, либо их торг между собой за выгодное распределение должностей в будущем. Состав возможных преемников Галлямов описывал еще год назад — это Дмитрий Патрушев, Сергей Кириенко, Дмитрий Козак, Михаил Мишустин, Сергей Собянин. «Скорее всего, круг игроков значительно расширится [если Путин умрет], — говорит Галлямов. — Игроки начнут искать новых союзников — в бизнесе, в гражданском обществе, в оппозиции».

Российский историк и бывший профессор МГИМО Валерий Соловей — один из немногих, кто считает, что президента уже нет в живых. «С вечера 26 октября президента замещает его двойник, предполагается, что это продлится два или три месяца, — рассказал он The Moscow Times. — Сейчас есть два основных варианта: двойник может снять премьера и назначить нового, а потом заявить, что это и есть преемник. Второй вариант — перенос выборов [чтобы подготовить преемника]». Соловей уверен, что сейчас Россией управляет глава Совета безопасности Николай Патрушев. «Что касается [Михаила] Мишустина и [Сергея] Собянина, их кандидатуры в качестве преемников никогда и никем всерьез не рассматривались, — заявил Валерий Соловей.

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