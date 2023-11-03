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О Николае Статкевиче нет информации уже девять месяцев

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  • 3.11.2023, 18:15
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О Николае Статкевиче нет информации уже девять месяцев
Николай статкевич
Фото: Charter97.org

Лидер белорусской оппозиции находится в полной изоляции.

О судьбе лидера белорусской Николае Статкевиче нет информации уже девять месяцев. Родным политзаключенного не приходят письма.

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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