Политзаключенный Анджей Почобут получил польскую правозащитную премию 3.11.2023, 16:51

Журналист не пошел на сделку с режимом и остается примером борца за свободу.

Белорусский политзаключенный, активист польской диаспор Анджей Почобут стал лауреатом польской правозащитной премии, сообщает Польское радио. 20-я церемония вручения премии имени Серджио Виейра ди Меллу — верховного комиссара ООН по правам человека — прошла в Кракове, пишет «Еврорадио».

Премия была учреждена в 2003 году культурно-просветительским обществом «Вилла Дециус». Ее присуждают людям и неправительственным организациям за деятельность в области защиты прав человека, а также популяризацию идеи мирного сосуществования и сотрудничества разных обществ, религий и культур.

От имени Почобута премию получила председатель правления Подляшского отделения Wspólnota Polska Анна Кетлыньска. В своей речи она напомнила о мужестве политзаключенного: «Не секрет, что ему предлагали освобождение в обмен на эмиграцию в Польшу, но ни на какие сделки с режимом Анджей не пошел. Это пример человека, который не склоняется даже перед лицом своих палачей».

Анджей Почобут осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Он единственный задержанный по «делу поляков», кто получил реальный срок заключения.

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