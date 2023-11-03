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На приехавшую в Россию Пугачеву написали донос в МВД и СК

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  • 3.11.2023, 18:22
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На приехавшую в Россию Пугачеву написали донос в МВД и СК

Z-патриоты призывают проверить ее на «финансирование ВСУ».

Российскую певицу Аллу Пугачеву потребовали задержать и допросить по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обращение к главам Следственного комитета России и Министерства внутренних дел поступило от общественников из организации «Зов народа», пишет The Moscow Times.

Активисты требуют привлечь певицу по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее высказывания, в которых она «обвиняла россиян в холопстве и рабстве». Максимальное наказание в этом случае предусматривает штраф в размере 10 000 российских рублей.

Z-патриоты также напомнили о признаниях Пугачевой в солидарности с ее мужем, артистом Максимом Галкиным, которого российские власти объявили «иностранным агентом». «Зов народа» утверждает, что тот якобы финансирует украинскую армию — активисты сделали этот вывод на основании того, что его выступление в турецкой Анталье летом 2023 года организовали украинские менеджеры. Движение направило обращение директору ФСБ России Александру Бортникову. Артиста потребовали проверить на предмет финансирования ВСУ и признать спонсором терроризма, если это подтвердится.

Певица, переехавшая в Израиль после начала российского вторжения в Украину, прибыла в Москву 2 ноября. Причины ее визита не раскрываются, и на вопрос о планах нахождения в столице помощница Пугачевой ответила, что «это неизвестно». На следующий день, 3 ноября, Пугачева отправилась в Санкт-Петербург. Канал SHOT сообщал, что она может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. В сентябре 2022-го она приезжала в Россию на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым, а в мае 2023 года — на похороны модельера Валентина Юдашкина.

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