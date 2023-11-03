Под Минском женщина на Hyundai переехала своего пятилетнего сына 24 3.11.2023, 18:48

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Затем выскочила из машины, а авто врезалось в дом.

В Минском районе женщина, управляя авто, переехала своего ребенка. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, авария произошла утром 3 ноября вблизи жилого дома по улице Яковлева в деревне Копище. Здесь 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai, начала движение, не убедившись в том, что ее 5-летний сын сел в транспортное средство. В результате ребенок выпал из движущегося автомобиля и получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

«Также мать выбежала из автомобиля, не прекратив движение, подвергнув опасности второго ребенка, находившегося в машине. После чего транспортное средство столкнулось с домом», — проинформировали в УВД.

В отношении женщины инспекторы составили четыре административных протокола: за ДТП, оставление места аварии, нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

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