Глава МИД Украины: Президентские выборы в стране могут пройти весной 2024 года 5 3.11.2023, 18:56

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Зеленский рассматривает такую возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность организации выборов во время военного положения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует Sky News.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Зеленский изучает вариант с проведением президентских выборов весной следующего года.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные плюсы и минусы», – сказал Кулеба на брифинге.

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