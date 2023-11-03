В Гродненской области вытянули тягач, который пролежал в реке 80 лет 10 3.11.2023, 19:07

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Спасатели МЧС завершили подъем из воды затонувшего в начале войны артиллерийского тягача СТЗ-5. Более 80 лет он находился под водой, в илу и поэтому хорошо сохранился.

Артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны подняли из реки Щары в Мостовском районе. Об этом корреспонденту БелТА сообщила официальный представитель Гродненского областного УМЧС Ольга Адиева.

«30 октября началась операция по подъему артиллерийского тягача, затонувшего в начале Великой Отечественной войны в реке Щара. Сегодня работы завершились. Подъем военной техники проходил в нескольких километрах от деревни Дворок», - сказала Ольга Адиева.

Изначально был проведен осмотр территории с помощью дронов, после чего спасатели провели откачку воды и извлекли тягач.

Участие в работах принимали спасатели отряда «ЗУБР», а также сотрудники «Линии Сталина», клуб дайверов «Капитан Морган» и представители Мостовского райисполкома.

Как ранее сообщалось, затонувший тягач находился в затоке реки Щара. По версии историков, в годы войны на этом месте был мост через реку. При отступлении фашисты взорвали путепровод и затопили артиллерийский тягач

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«Все началось в понедельник, 30 октября, — поделились с «Онлайнером» подробностями сотрудники комплекса «Линия Сталина». — И продолжалось до вчерашнего дня. О тягаче нам изначально сообщили местные жители. Транспорт находился не совсем в реке, а рядом с ней. Когда-то в том месте проходило русло, но со временем нанесло всяких коряг и прочего, образовалась своеобразная плотина. Много проблем доставил и речной песок».

Тягач СТЗ-5 был самым распространенным артиллерийским тягачом, который Красная армия использовала во времена ВОВ. Мастера с «Линии Сталина» планируют восстановить машину до ходового состояния.

Так тягач выглядел ранее:

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